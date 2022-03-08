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Барселона сделала предложение по защитнику Аякса

Испания
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Мазрауи может присоединится к "сине-гранатовым" на правах свободного агента

Барселона сделала предложение по защитнику Аякса

Фото: twitter.com/AFCAjax

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"Барселона" направила начальное предложение "Аяксу" по защитнику Нассеру Мазрауи, сообщает Фабрицио Романо. На 24-летнего марокканца претендуют ещё 2 клуба из Германии и Италии.

Сообщается, что у фуллбека истекает контракт с голландским клубом и каталонцы намерены совершить трансфер будущим летом.

На защитника также претендуют "Милан" и "Боруссия" Дортмунд.

В этом сезоне Нассер провел за "Аякс" 28 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 20 миллионов евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Нуссайр Мазрауи
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