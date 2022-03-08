Барселона сделала предложение по защитнику Аякса

"Барселона" направила начальное предложение "Аяксу" по защитнику Нассеру Мазрауи, сообщает Фабрицио Романо. На 24-летнего марокканца претендуют ещё 2 клуба из Германии и Италии.

Barcelona have made opening proposal to Nouassir Mazraoui. He’s gonna leave Ajax as free agent and now Barça are tempting him, after discussing this chance with Raiola in December. ???????? #FCB



AC Milan and BVB approached Mazraoui too, Barça are pushing. More: https://t.co/urLrofujOG pic.twitter.com/YgRNhk2w3M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2022

Сообщается, что у фуллбека истекает контракт с голландским клубом и каталонцы намерены совершить трансфер будущим летом.

На защитника также претендуют "Милан" и "Боруссия" Дортмунд.

В этом сезоне Нассер провел за "Аякс" 28 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 20 миллионов евро.