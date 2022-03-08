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Барселона сделала предложение по защитнику Аякса
Мазрауи может присоединится к "сине-гранатовым" на правах свободного агента
Фото: twitter.com/AFCAjax
"Барселона" направила начальное предложение "Аяксу" по защитнику Нассеру Мазрауи, сообщает Фабрицио Романо. На 24-летнего марокканца претендуют ещё 2 клуба из Германии и Италии.
Barcelona have made opening proposal to Nouassir Mazraoui. He’s gonna leave Ajax as free agent and now Barça are tempting him, after discussing this chance with Raiola in December. ???????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2022
AC Milan and BVB approached Mazraoui too, Barça are pushing. More: https://t.co/urLrofujOG pic.twitter.com/YgRNhk2w3M
Сообщается, что у фуллбека истекает контракт с голландским клубом и каталонцы намерены совершить трансфер будущим летом.
На защитника также претендуют "Милан" и "Боруссия" Дортмунд.
В этом сезоне Нассер провел за "Аякс" 28 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 20 миллионов евро.
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