Усман Дембеле совершил поровну ударов с правой и с левой ноги за последние пять сезонов

Во вчерашнем матче с "Осасуной" Усман Дембеле сделал две результативных передачи и помог своей команде разгромить соперника 4:0.

Помимо этого, на счету француза четыре удара по воротам соперника.

Это позволило футболисту обзавестись уникальным достижением: начиная с сезона 17/18, Дембеле совершил 144 удара по воротам, из которых 70 были совершены правой ногой и 70 левой, а еще 4 - головой.

Фантастика.

