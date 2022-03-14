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Усман Дембеле совершил поровну ударов с правой и с левой ноги за последние пять сезонов

Испания
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Мистер амбидекстр.

Усман Дембеле совершил поровну ударов с правой и с левой ноги за последние пять сезонов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Во вчерашнем матче с "Осасуной" Усман Дембеле сделал две результативных передачи и помог своей команде разгромить соперника 4:0.

Помимо этого, на счету француза четыре удара по воротам соперника.

Это позволило футболисту обзавестись уникальным достижением: начиная с сезона 17/18, Дембеле совершил 144 удара по воротам, из которых 70 были совершены правой ногой и 70 левой, а еще 4 - головой.

Фантастика.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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