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Усман Дембеле совершил поровну ударов с правой и с левой ноги за последние пять сезонов
Мистер амбидекстр.
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
Во вчерашнем матче с "Осасуной" Усман Дембеле сделал две результативных передачи и помог своей команде разгромить соперника 4:0.
Помимо этого, на счету француза четыре удара по воротам соперника.
Это позволило футболисту обзавестись уникальным достижением: начиная с сезона 17/18, Дембеле совершил 144 удара по воротам, из которых 70 были совершены правой ногой и 70 левой, а еще 4 - головой.
Фантастика.
Ousmane Dembélé has attempted 144 shots in the league since 2017/18:— Squawka Football (@Squawka) March 14, 2022
70 x right foot
70 x left foot
4 x head
If Thanos was a footballer. pic.twitter.com/K2w5Q2NEC8
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