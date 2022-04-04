Реал хочет отдать Азара летом, чтобы бельгиец набрал форму перед ЧМ

"Реал" не теряет надежд на возвращение Эденом Азаром былой формы, сообщает Marca. Клуб хочет отдать полузащитника летом в аренду, чтобы он смог сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Сообщается, что в случае прихода в клуб Килиана Мбаппе, Азар утратит последние шансы на игровое время в "Реале". Мадрид надеется отправить его на сезон в аренду.

Также испанский клуб хотел бы сократить расходы на зарплаты – а 31-летний игрок получает около 15 млн евро в год.

Подчеркивается, что желающих арендовать Азара на условиях полной компенсации этой суммы будет немного.

Отмечается, что решающим фактором может стать будущий чемпионат мира, на котором игрок хотел бы сыграть. Ранее сообщалось, что бельгиец не хотел бы уходить из "Реала", так как его семье нравится жить в Мадриде.