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Фанаты Барселоны собирают митинг против руководства из-за провала с фанатами Айнтрахта в ЛЕ

Испания
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(1 голосов)

Величайший позор клуба

Фанаты Барселоны собирают митинг против руководства из-за провала с фанатами Айнтрахта в ЛЕ

Фото: NU.nl

UA-Футбол
Новина українською

Группа фанатов "Барселоны" под названием "PB Nostra Ensenya" заявила о созвании митинга против руководства клуба перед началом матча против "Кадиса". Группа призывает присоединиться дабы вместе выказать недовольство тем, как клуб ведет бизнес.

Происшествие на матче против "Айнтрахта" в рамках Лиги Европы ими названо "величайшим позором клуба на памяти фанатов". Руководство обвиняется в "угрозе "физической целосности" фанатского сообщества".

Ранее сообщалось, что на домашнем матче "Барселоны" с "Айнтрахтом" присутствовало около 30 тысяч фанатов немецкой команды. В знак протеста болельщики каталонцев даже покинули свои места в перерыве.

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В статье: Лига Европы Барселона Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
17.04.2022 в 23:44
Не знаю, думаю - зря. При Хави Барса все-таки ожила.
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