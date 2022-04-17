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Фанаты Барселоны собирают митинг против руководства из-за провала с фанатами Айнтрахта в ЛЕ
Величайший позор клуба
Фото: NU.nl
Группа фанатов "Барселоны" под названием "PB Nostra Ensenya" заявила о созвании митинга против руководства клуба перед началом матча против "Кадиса". Группа призывает присоединиться дабы вместе выказать недовольство тем, как клуб ведет бизнес.
Происшествие на матче против "Айнтрахта" в рамках Лиги Европы ими названо "величайшим позором клуба на памяти фанатов". Руководство обвиняется в "угрозе "физической целосности" фанатского сообщества".
Ранее сообщалось, что на домашнем матче "Барселоны" с "Айнтрахтом" присутствовало около 30 тысяч фанатов немецкой команды. В знак протеста болельщики каталонцев даже покинули свои места в перерыве.
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