Фанаты Барселоны собирают митинг против руководства из-за провала с фанатами Айнтрахта в ЛЕ

Группа фанатов "Барселоны" под названием "PB Nostra Ensenya" заявила о созвании митинга против руководства клуба перед началом матча против "Кадиса". Группа призывает присоединиться дабы вместе выказать недовольство тем, как клуб ведет бизнес.

Происшествие на матче против "Айнтрахта" в рамках Лиги Европы ими названо "величайшим позором клуба на памяти фанатов". Руководство обвиняется в "угрозе "физической целосности" фанатского сообщества".

Ранее сообщалось, что на домашнем матче "Барселоны" с "Айнтрахтом" присутствовало около 30 тысяч фанатов немецкой команды. В знак протеста болельщики каталонцев даже покинули свои места в перерыве.