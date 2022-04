Примера. Севилья - Реал Мадрид 2:3. Королевский камбэк

Вообще опасно играть с соперниками калибра "Севильи" только 45 минут, но у Мадрида такие нервы и яйца, что ему можно.

Наверное, "Сливочные" просто не потянули бы оба тайма. На неделе команда потратила много сил против "Челси", а лавка у нее не резиновая. В итоге пришлось ставить в основу и Модрича, и Бензема, и Крооса с Карвахалем. А те уже далеко не юноши.

Отсюда и ужасный первый тайм, по ходу которого гости не атаковали, а только выясняли отношения между собой, определяя виновных в пропущенных голах.

11 - Thibaut Courtois ???????? has conceded 11 goals in his last six games for Real Madrid in all competitions, as many goals conceded as in his previous 20 games. Shocking. pic.twitter.com/OHR6lMZbAz — OptaJose (@OptaJose) April 17, 2022

На поверхности, конечно, фигура Эдера Милитао - в моменте с первым голом они с Карвахалем развалили стенку, позволив Ракитичу пробить сквозь нее; во втором - Эдер упустил Хесуса Корону, который сделал гол для Ламелы.

Будь Хулен Лопетеги посмелее - возможно, "Севилья" и сохранила бы свое преимущество, но с начала второго тайма тренер "Нервиона" делал все замены в ущерб нападению, а это именно то, чего хотел Мадрид. Когда "Сливочные" забрали мяч, их было уже не остановить. Сколько раз мы это видели по ходу сезона?

2 - Daniel Carvajal ???????? has provided two assists in the same @LaLigaEN game for @realmadriden for the first time in his entire career in the competition (220 appearances). Dagger. pic.twitter.com/Ku0pOuZgPD — OptaJose (@OptaJose) April 17, 2022

Первый гол Родриго провел после красивой комбинации и прострела Карвахаля слева - между прочим, до этого бразилец еще ни разу не забивал за "Реал" в двух матчах подряд.

Дальше была еще лавина атак - нереализованные моменты Бензема; незасчитанный (как показалось, зря) мяч Винисиуса и, наконец, легальные взятия ворот от Начо и Карима. Оба пришли с правого фланга - там у "Севильи" люто провалился Аугустинссон.

"Реал" не просто вытащил матч - он еще раз показал, у кого в Ла Лиге самый сильный характер. Именно cojones - решающий фактор, благодаря которому Мадрид уже без пяти минут чемпион.

25 - Karim @Benzema ???????? has scored 25 goals in @LaLigaEN this season, his best tally in a single league campaign in his entire @realmadriden career (24 in 2015/16). Galactic. pic.twitter.com/2qHFFUQ9UU — OptaJose (@OptaJose) April 17, 2022

Касательно "Севильи", ее борьба за ТОП-4 еще вся впереди. Пока команда Лопетеги располагается 3-й с 60 очками, но "Атлетико" и "Бетис" совсем рядом.

32-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Ракитич, 21, Ламела, 25 - Родриго, 50, Начо, 82, Бензема, 90+1

"Севилья": Буну - Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья (Гудель, 62) - Жордан, Ракитич - Ламела (Окампос, 72), Папу Гомес (Оливер, 46), Корона (Аугустинссон, 62) - Марсьяль (Рафа Мир, 41)

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес (Начо, 82), Милитао, Алаба, Карвахаль - Модрич (Асенсио, 81), Кроос, Камавинга (Родриго, 46) - Вальверде, Бензема (Мариано, 90+4), Винисиус

Предупреждения: Марсьяль, 39, Диего Карлос, 81, Оливер, 83 - Камавинга, 31, Начо, 78, Кроос, 90+5, Мариано, 90+8