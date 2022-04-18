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Примера. Севилья - Реал Мадрид 2:3. Королевский камбэк

Испания
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Еще есть сомнения, кто станет чемпионом?

Примера. Севилья - Реал Мадрид 2:3. Королевский камбэк

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juanjo Ubeda/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вообще опасно играть с соперниками калибра "Севильи" только 45 минут, но у Мадрида такие нервы и яйца, что ему можно.

Наверное, "Сливочные" просто не потянули бы оба тайма. На неделе команда потратила много сил против "Челси", а лавка у нее не резиновая. В итоге пришлось ставить в основу и Модрича, и Бензема, и Крооса с Карвахалем. А те уже далеко не юноши.

Отсюда и ужасный первый тайм, по ходу которого гости не атаковали, а только выясняли отношения между собой, определяя виновных в пропущенных голах.

На поверхности, конечно, фигура Эдера Милитао - в моменте с первым голом они с Карвахалем развалили стенку, позволив Ракитичу пробить сквозь нее; во втором - Эдер упустил Хесуса Корону, который сделал гол для Ламелы.

Будь Хулен Лопетеги посмелее - возможно, "Севилья" и сохранила бы свое преимущество, но с начала второго тайма тренер "Нервиона" делал все замены в ущерб нападению, а это именно то, чего хотел Мадрид. Когда "Сливочные" забрали мяч, их было уже не остановить. Сколько раз мы это видели по ходу сезона?

Первый гол Родриго провел после красивой комбинации и прострела Карвахаля слева - между прочим, до этого бразилец еще ни разу не забивал за "Реал" в двух матчах подряд.

Дальше была еще лавина атак - нереализованные моменты Бензема; незасчитанный (как показалось, зря) мяч Винисиуса и, наконец, легальные взятия ворот от Начо и Карима. Оба пришли с правого фланга - там у "Севильи" люто провалился Аугустинссон.

"Реал" не просто вытащил матч - он еще раз показал, у кого в Ла Лиге самый сильный характер. Именно cojones - решающий фактор, благодаря которому Мадрид уже без пяти минут чемпион.

Касательно "Севильи", ее борьба за ТОП-4 еще вся впереди. Пока команда Лопетеги располагается 3-й с 60 очками, но "Атлетико" и "Бетис" совсем рядом.

32-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Ракитич, 21, Ламела, 25 - Родриго, 50, Начо, 82, Бензема, 90+1

"Севилья": Буну - Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья (Гудель, 62) - Жордан, Ракитич - Ламела (Окампос, 72), Папу Гомес (Оливер, 46), Корона (Аугустинссон, 62) - Марсьяль (Рафа Мир, 41)

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес (Начо, 82), Милитао, Алаба, Карвахаль - Модрич (Асенсио, 81), Кроос, Камавинга (Родриго, 46) - Вальверде, Бензема (Мариано, 90+4), Винисиус

Предупреждения: Марсьяль, 39, Диего Карлос, 81, Оливер, 83 - Камавинга, 31, Начо, 78, Кроос, 90+5, Мариано, 90+8

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья
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Комментарии (16)
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metall5291 (Kharkiv)
18.04.2022 в 00:05
Браво, Реал. Валидола, конечно немеряно. Но за волю к победе, за желание бороться - огромнейший респект. Победа над соперником, да и над судьей тоже. Не сломались. Такому Реалу можно попробовать и ЛЧ взять (аппетит приходит во время еды). А с Ла - Лигой вопрос, думаю, уже решен. Молодцы.
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+3
0
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hrdhrd (Украина)
18.04.2022 в 00:09
Да, чемпионский характер продемонстрирован. Уже я сильно удивлюсь, если после такого потеряют титул с преимуществом в 9 очков.
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+3
0
Algrab (Костопiль)
18.04.2022 в 00:14
Чому дев'ять? Не факт, що айнтрахнуті переслідувачі свій матч виграють...
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
18.04.2022 в 00:15
Уже не потеряют. Это тот Реал, который мы с Вами хотим видеть (первый тайм забываем). Все таки после игры с Челси трудно было сохранить "физику". Собственно говоря, после 0-2 подумалось, сливаем этот матч в пользу ЛЧ. Но молодцы, встрепенулись и сыграли "через не могу". А это дорогого стоит. Это может сильно пригодиться в матчах ЛЧ.
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
18.04.2022 в 00:17
Алграб, ну я по потерянным имею в виду)
+1
0
Algrab (Костопiль)
18.04.2022 в 00:17
+
+2
0
avatar
hrdhrd (Украина)
18.04.2022 в 00:18
Металл, просто это необъяснимое что-то в этом году. Говорили Зидан фартовый, теперь Зидана нет, но фарт сохраняется. Может это не фарт, а характер все же) Особо в победу над Сити не верю, все же они посильнее тех, которых мы прошли. Одного характера может быть мало. Но перед стартом сезона и на победу в Ла Лиге + полуфинал ЛЧ ставили немногие. Уже молодцы в любом случае
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
18.04.2022 в 00:20
Я в принципе и в проход ПСЖ не верил на протяжении полутора таймов противостояния. Но как-то необъяснимым образом эта команда ухитряется зацепиться за шансы и использовать их в нужный момент.
+1
0
Algrab (Костопiль)
18.04.2022 в 00:24
Просто команда має " стержень".
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
18.04.2022 в 00:25
Не могу сказать, что я так уж верил в проход ПСЖ. Просто, пройти ПСЖ я считал делом принципа (по причине фактора Месси). Очень уж я его невзлюбил, причем, чем больше СМИ раздували, тем больше я его и не любил - прямо физика 3-й закон Ньютона. Ну а с М/Сити - на всё воля божья. Программу на сезон, считаю - выполнили. А летом еще и усиление будет, не то, так это.
+2
0
Algrab (Костопiль)
18.04.2022 в 00:31
З МС- 50 на 50. Знаю одне:буде весело...
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
18.04.2022 в 00:39
Да, проход ПСЖ это было необходимо. Но и Челси в прошлом сезоне обидное поражение нанес. Впрочем, и Сити в позапрошлом сезоне не так уж и доминировал, в обоих матчах нам защитники напривозили. Сейчас сезон мести
0
0
Algrab (Костопiль)
18.04.2022 в 00:04
Гра- вогонь!!! В другому таймі Реал знищив Севілью...Якби ще чудо зі свистком та в синьо- гранатовій формі не страждало сліпотою, то рахунок був би 2-4 ( мова йде про незарахований гол Вінні)..
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+2
0
Alex-696 (Немирів)
18.04.2022 в 00:03
Реал відігрався сьогодні просто феноменально. Якби не суддя, то рахунок був би більшим на користь Мадриду.
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+3
0
avatar
hrdhrd (Украина)
18.04.2022 в 00:02
Закупоривайте шампанское, каталонцы. Реал Мадрид не сломить. Даже имея придурочного судью на поле, который прием на плечо трактует как игру рукой.
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+3
0
Algrab (Костопiль)
18.04.2022 в 00:04
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+2
0

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