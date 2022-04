Бэйл ведет переговоры с Ди Си Юнайтед из МЛС

"Ди Си Юнайтед" из МЛС ведет переговоры с полузащитником "Реала" Гаретом Бэйлом, сообщает журналист The Washington Post Стивен Гофф. Клуб готов платить валлийцу больше чем платил Руни.

D.C. United in talks with Gareth Bale’s reps about move to MLS, I’m told. (They actually spoke months ago but didn’t go anywhere.) Sides exchanging proposals but unclear whether It will pick up speed. DCU prepared to pay more than Wayne Rooney in 2018. Bale leaving Real Madrid.