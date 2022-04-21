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Бэйл ведет переговоры с Ди Си Юнайтед из МЛС

Испания
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Клуб уже приглашал к себе Руни в 2018 году

Бэйл ведет переговоры с Ди Си Юнайтед из МЛС

Фото: twitter.com/realmadrid

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"Ди Си Юнайтед" из МЛС ведет переговоры с полузащитником "Реала" Гаретом Бэйлом, сообщает журналист The Washington Post Стивен Гофф. Клуб готов платить валлийцу больше чем платил Руни.

Сообщается, что стороны начали общаться еще несколько месяцев назад, но это не привело к каким-то результатам. Стороны обмениваются предложениями и не ясно, перейдут ли переговоры в завершающую стадию.

Контракт Бэйла с "Реалом" истекает в июне.

Напомним, что в 2018 году Уэйн Руни перешел из "Эвертона" в "Ди Си". Легенда английского футбола провел там два сезона.

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В статье: Гарет Бэйл Уэйн Руни Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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