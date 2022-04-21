Пике жаловался на судей президенту федерации футбола

Защитник "Барселоны" Жерар Пике сетовал на судей президенту Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу, сообщает Marca со ссылкой на расследование El Confidential. После разговора в Эль Класико не было назначено два спорных пенальти.

Сообщается, что после матча "Сосьедад" – "Барселона" (2:2) 14 декабря 2019 года, Рубиалес позвонил Пике. Жерар эмоционально жаловался на судей. На последних минутах игры Пике требовал назначить пенальти в ворота "Сосьедада" после того, как его схватили за футболку в штрафной, но судья не стал этого делать.

Разговор состоялся за 4 дня до класико, которое состоялось на "Камп Ноу" и завершилось со счетом 0:0.

Рубиалес: "Ты как?".

Пике: "Хреново, сегодня нас утопили".

Рубиалес: "Что случилось? Дело в том, что они не посмотрели ВАР?".

Пике: "Ну, они не консультировались с ВАР, хотя это был очень явный пенальти. А те, кто работали на ВАР, тоже ничего не сказали. Они должны были дать судье знать. Особенно если они ставят пенальти на Буси в первом тайме".

Рубиалес: "Ты знаешь, что происходит, Джери? Это либо шумиха, либо... Я не видел моменты. Честное слово, не видел. Я в Севилье и... Ну, в Севилье тоже есть телевидение, но эти моменты я не видел.

Я знаю, что был спорный эпизод с твоим участием. Если есть сомнения, то судья не идет смотреть. Не знаю, к лучшему это или к худшему. Что касается захватов – нужно, чтобы момент был очень очевидным. Иначе они не идут.

Но я посмотрю позже. Если они допустили ошибку... Ты же знаешь, что, находясь посередине, я не хочу ни вредить, ни приносить пользу. Понимаешь?".

Отмечается, что после диалога арбитр Рохас не судил матчи с участием "Барселоны" почти год.

Класико завершилось скандалом и после игры "Реал" выступил с заявлением, критикующим судейскую работу. Арбитр якобы не увидел двух пенальти на Варане.