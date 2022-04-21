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Пике жаловался на судей президенту федерации футбола
Новые детали от El Confidential
Фото: twitter.com/3gerardpique
Защитник "Барселоны" Жерар Пике сетовал на судей президенту Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу, сообщает Marca со ссылкой на расследование El Confidential. После разговора в Эль Класико не было назначено два спорных пенальти.
Сообщается, что после матча "Сосьедад" – "Барселона" (2:2) 14 декабря 2019 года, Рубиалес позвонил Пике. Жерар эмоционально жаловался на судей. На последних минутах игры Пике требовал назначить пенальти в ворота "Сосьедада" после того, как его схватили за футболку в штрафной, но судья не стал этого делать.
Разговор состоялся за 4 дня до класико, которое состоялось на "Камп Ноу" и завершилось со счетом 0:0.
Рубиалес: "Ты как?".
Пике: "Хреново, сегодня нас утопили".
Рубиалес: "Что случилось? Дело в том, что они не посмотрели ВАР?".
Пике: "Ну, они не консультировались с ВАР, хотя это был очень явный пенальти. А те, кто работали на ВАР, тоже ничего не сказали. Они должны были дать судье знать. Особенно если они ставят пенальти на Буси в первом тайме".
Рубиалес: "Ты знаешь, что происходит, Джери? Это либо шумиха, либо... Я не видел моменты. Честное слово, не видел. Я в Севилье и... Ну, в Севилье тоже есть телевидение, но эти моменты я не видел.
Я знаю, что был спорный эпизод с твоим участием. Если есть сомнения, то судья не идет смотреть. Не знаю, к лучшему это или к худшему. Что касается захватов – нужно, чтобы момент был очень очевидным. Иначе они не идут.
Но я посмотрю позже. Если они допустили ошибку... Ты же знаешь, что, находясь посередине, я не хочу ни вредить, ни приносить пользу. Понимаешь?".
Отмечается, что после диалога арбитр Рохас не судил матчи с участием "Барселоны" почти год.
Класико завершилось скандалом и после игры "Реал" выступил с заявлением, критикующим судейскую работу. Арбитр якобы не увидел двух пенальти на Варане.
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