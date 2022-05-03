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Анчелотти о камбэке: Будет сложно, но после победы в Ла Лиге мы можем это сделать
Команда воодушевлена чемпионством
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался об ожиданиях от ответного полуфинала с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. "Победа – дело не только силы духа, но и импульса, который придаст Бернабеу", – приводит его слова Marca.
– Возможен ли еще один камбэк "Реала"?
– Это будет сложно, но у нас есть невероятная возможность провести еще один финал. После победы в Ла Лиге атмосфера очень хороша, так что мы можем это сделать.
Встретятся две очень качественные команды, непохожие друг на друга в индивидуальном и коллективном плане.
Если попадаешь в полуфинал Лиги чемпионов, это происходит не только из-за силы духа, хотя индивидуальность является важным аспектом, поскольку она позволяет тебе продемонстрировать свои качества.
Это происходит благодаря многим важным аспектам: индивидуальные качества, коллективная самоотдача... Нужны все эти аспекты, одного в Лиге чемпионов будет недостаточно.
Победа завтра – дело не только силы духа, но и импульса, который, как всегда, обязательно придаст "Бернабеу", – сказал Карло.
Матч начнется в среду, 4 мая, в 22:00 по киевскому времени. В первом матче "Реал" уступил на Этихаде (3:4).
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