Барселона продлит контракт с Депаем

"Барселона" намерена продлить контракт с нападающим Мемфисом Депаем, сообщает Diario Sport. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Мемфис присоединился к "Барсе" прошлым летом и подписал соглашение на два года. Клуб рассчитывает продлить контракт.

Сам нидерландец на прошлой неделе подтвердил свое желание остаться в клубе.

Мемфис провел в этом сезоне 34 матча, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи за "Барселону". Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника 45 миллионов евро.