  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона продлит контракт с Депаем
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона продлит контракт с Депаем

Испания
(1 голосов)

На нидерландца рассчитывают

Барселона продлит контракт с Депаем

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" намерена продлить контракт с нападающим Мемфисом Депаем, сообщает Diario Sport. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Мемфис присоединился к "Барсе" прошлым летом и подписал соглашение на два года. Клуб рассчитывает продлить контракт.

Сам нидерландец на прошлой неделе подтвердил свое желание остаться в клубе.

Мемфис провел в этом сезоне 34 матча, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи за "Барселону". Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника 45 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде