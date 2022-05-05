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Куртуа – игрок недели в Лиге чемпионов

Испания
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Теневой герой матча с Манчестер Сити

Куртуа – игрок недели в Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает сайт турнира. Голкипер сделал 8 сэйвов в полуфинальном матче против "Манчестер Сити" (3:1, общий счет – 6:5).

Помимо бельгийца, на приз претендовали хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва, полузащитник "Ливерпуля" Луис Диас и хавбек "Вильярреала" Франсис Коклен.

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В статье: Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
uefa.com

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