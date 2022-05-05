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Куртуа – игрок недели в Лиге чемпионов
Теневой герой матча с Манчестер Сити
Фото: twitter.com/realmadrid
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает сайт турнира. Голкипер сделал 8 сэйвов в полуфинальном матче против "Манчестер Сити" (3:1, общий счет – 6:5).
Помимо бельгийца, на приз претендовали хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва, полузащитник "Ливерпуля" Луис Диас и хавбек "Вильярреала" Франсис Коклен.
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Источник:uefa.com
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