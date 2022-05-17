Чеферин о Реале в финале ЛЧ: Это только подтверждает прозрачность турниров УЕФА

Президент УЕФА высказался о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов. "Если бы турниры УЕФА не были прозрачными, ни "Реала" ни женской "Барселоны" не было бы в финалах", – приводит его слова 24ur.com.

"Конечно, у меня нет проблем с "Реалом". В данный момент я не контактирую с руководством клуба. Однако место "Реала" в финале Лиги чемпионов – доказательство чистоты турниров УЕФА. Если бы это было не так, то "Реала" бы не было в финале, а "Барселона" не вышла бы в финал женской Лиги чемпионов.

Я смотрю на это профессионально, у меня хорошие нервы. Придет время, когда все прояснится, но это точно случится не на поле", – сказал Александер Чеферин.

Напомним, что "Реал" вместе с "Барселоной" и "Ювентусом" остаются участниками Суперлиги, в то время как все остальные клубы вышли ещё год назад.