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Анчелотти: Иско попрощался с Реалом, Марсело остается

Испания
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Многолетний полузащитник клуба покидает "сливочных"

Анчелотти: Иско попрощался с Реалом, Марсело остается

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с Иско и Марсело. Контракты игроков заканчиваются летом.

"Иско попрощался с Мадридом в матче с "Бетисом". У него была фантастическая карьера, он сыграл ключевую роль в больших достижениях "Реала".

Думаю, Франсиско мог сделать больше, но да, он был важным элементом команды. Он провел многие важные игры, финалы, ему всегда приходилось бороться против высококачественных игроков. Желаю ему всего лучшего.

Марсело? Он еще не прощается, он все еще наш капитан. Он будет нашим капитаном в Париже. Если в конце он скажет "до свидания", тогда нас покинет один из лучших фулбеков в мире. Думаю, Марсело общается с клубом, не знаю", – сказал Анчелотти.

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В статье: Марсело Иско Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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