Камавинга: Важно сохранить этот настрой. Наш путь был действительно невероятным

Опорный полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга рассказал об итогах дебютного сезона в составе испанского клуба:

"Это был невероятный год. Здесь я вырос как игрок за это время. Думаю, сегодня я лучший футболист, чем был прошлым летом. Победа в ЛЧ? Важно сохранить этот настрой. Это работа всей команды. Путь был действительно невероятным.

Я предпочитаю игру шестым номером, ближе к обороне. Но если тренер хочет использовать меня в роли восьмерки, то на этой позиции тоже буду отдаваться на максимум", – сказал Камавинга.