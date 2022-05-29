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Камавинга: Важно сохранить этот настрой. Наш путь был действительно невероятным
Француз счастлив играть за "сливочных"
Фото: Associated Press / Автор: неизвестен
Опорный полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга рассказал об итогах дебютного сезона в составе испанского клуба:
"Это был невероятный год. Здесь я вырос как игрок за это время. Думаю, сегодня я лучший футболист, чем был прошлым летом. Победа в ЛЧ? Важно сохранить этот настрой. Это работа всей команды. Путь был действительно невероятным.
Я предпочитаю игру шестым номером, ближе к обороне. Но если тренер хочет использовать меня в роли восьмерки, то на этой позиции тоже буду отдаваться на максимум", – сказал Камавинга.
Напомним, прошлым летом "Реал" приобрел 19-летнего хавбека за более 30 миллионов евро у "Ренна". Француз отметился 2 голами и 1 ассистом в 26 матчах розыгрыша Ла Лиги.
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