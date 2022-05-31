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Альмерия и Вальядолид драматично вернулись в Примеру

Испания
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"Эйбар" упустил лидерство в последнем туре

Альмерия и Вальядолид драматично вернулись в Примеру

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

В Испании завершился регулярный чемпионат в Сегунде, по итогам которого прямые путевки в Примеру завоевали "Альмерия" и "Вальядолид".

Вплоть до последнего, 42-го тура лидером Сегунды был "Эйбар", однако в субботу баски умудрились проиграть худшей команде сезона, "Алькоркону" (0:1), и выпали из ТОП-2.

Теперь "Эйбар" поборется с "Лас-Пальмасом", "Тенерифе" и "Жироной" за последнюю, третью путевку в элиту. Плей-офф Сегунды начнется уже 1 июня.

Отметим, что "Альмерия" возвращается в Примеру после семилетнего перерыва, а вот "Вальядолид" отсутствовал в элите всего лишь год.

Ранее в обратном направлении из элиты во второй дивизион отбыли "Леванте", "Алавес" и "Гранада".

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В статье: Вальядолид Эйбар Альмерия
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