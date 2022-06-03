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Ювентус нашел замену Кьеллини в Барселоне

Испания
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Лучше уже без защитника играть

Ювентус нашел замену Кьеллини в Барселоне

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Ювентус" интересуется защитником "Барселоны" Клеманом Лангле, сообщает Diario Sport. Испанцы готовы отпустить 26-летнего француза в межсезонье, в клубе на него не рассчитывают.

Туринцы хотят подписать центрбека в связи с уходом Джорджо Кьеллини.

В прошлом сезоне Клеман провел за "Барселону" 27 матчей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 12 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Клеман Ленгле
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Источник:
sport.es

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