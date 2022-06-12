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Реал официально объявил об уходе легендарного защитника
История, длиной в 15,5 лет
Фото: NU.nl
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил об уходе левого защитника Марсело.
"Сливочные" отмечали, что завтра, 13 июня, состоится прощальная пресс-конференция с бразильским игроком. Старт запланирован на 13:00 по испанскому времени. На встрече также присутствует президент клуба Флорентино Перес.
Марсело провел в "Реале" 15,5 лет, перейдя в январе 2007-го из "Флуминенсе" за 6,5 миллионов евро. В почетном списке бразильца 25 трофеев – это рекорд среди игроков "сливочных".
34-летний игрок станет свободным агентом. Ранее он заявлял, что хочет продолжить выступать в Европе.
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