Реал официально объявил об уходе легендарного защитника

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил об уходе левого защитника Марсело.

"Сливочные" отмечали, что завтра, 13 июня, состоится прощальная пресс-конференция с бразильским игроком. Старт запланирован на 13:00 по испанскому времени. На встрече также присутствует президент клуба Флорентино Перес.

Марсело провел в "Реале" 15,5 лет, перейдя в январе 2007-го из "Флуминенсе" за 6,5 миллионов евро. В почетном списке бразильца 25 трофеев – это рекорд среди игроков "сливочных".

34-летний игрок станет свободным агентом. Ранее он заявлял, что хочет продолжить выступать в Европе.