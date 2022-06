Марсело провел прощальную пресс-конференцию в Реале. Слез не сдержал даже Анчелотти

Еще после победного финала Лиги Чемпионов стало известно, что бразилец Марсело покинет "Реал". Сегодня прошла прощальная пресс-конференция левого фулбека.

Как и многие другие легенды, во время своей речи он не сумел сдержать слез. Не сдержались и многие другие, в том числе наставник "сливочных" Карло Анчелотти.

Such an emotional goodbye for Marcelo. ???????????? Thank you Legend. You'll always be a Madridista in our heart. pic.twitter.com/8kGN0PRLLo