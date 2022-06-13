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Марсело провел прощальную пресс-конференцию в Реале. Слез не сдержал даже Анчелотти

Испания
(1 голосов)

Эмоциональное прощание легенды

Марсело провел прощальную пресс-конференцию в Реале. Слез не сдержал даже Анчелотти

Фото: Real Madrid C.F.

UA-Футбол
Новина українською

Еще после победного финала Лиги Чемпионов стало известно, что бразилец Марсело покинет "Реал". Сегодня прошла прощальная пресс-конференция левого фулбека.

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Как и многие другие легенды, во время своей речи он не сумел сдержать слез. Не сдержались и многие другие, в том числе наставник "сливочных" Карло Анчелотти.

Интересно, что бразилец не намерен завершать карьеру. Он назвал себя профессионалом и что готов продолжать.

В "Реале" Марсело провел 15 лет. Он сыграл 545 матчей и завоевал 25 титулов, в том числе пять трофеев Лиги Чемпионов.

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В статье: Марсело Реал (Мадрид)
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Комментарии (8)
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Дoбрый (землянин)
13.06.2022 в 17:46
А вообще, если бы приделать Марсело красный клоунский нос и время от времени выпускать возле глаз клоунские струйки слёз, то трагичнее бы получилось.
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NORDOS
13.06.2022 в 17:57
от в тебе підгорєло після слів псевдоамериканця ну ти ж сам розумієш йому потрібно мати хоча б якийсь статус на цьому сайті, а не бути просто другом барселоха опущеного він справжній шарлатан, звивається як вуж.. закосити під патріота не вийшло, так намагається примазатись тепер
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oda1979 (Запорожье)
13.06.2022 в 17:35
Это слёзы радости:))
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Дoбрый (землянин)
13.06.2022 в 17:22
Ну шо, смеяться с Марсело, как мадридасы смеялись с Месси? Не, пожалуй не буду. Легенда всё-таки.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.06.2022 в 17:21
Жаль конечно, от возраста не убежишь. Сейчас нужно отбросить весь мусор в сторону и аплодировать таким игрокам. Талант. Именно благодаря таким игрокам, а их не мало было, я и полюбил европейский футбол! Его игра не забудется. Эти навесы, леденящие душу болельщиков соперника, разве можно забыть? Браво Удачи ему в дальнейшем, буду скучать, ведь теперь его и на лавке не будет, а молодёжь к себе ещё так не «привязала».
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Дoбрый (землянин)
13.06.2022 в 17:25
Браво Алекс, мы уважаем легенд наших соперников. Даже Роналду похлопаем.
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Дoбрый (землянин)
13.06.2022 в 17:31
Кстати, ты на минуту раньше меня написал, мы так не договаривались. А вообще поразительно, снова пишем одновременно. Притом, шо мы разные люди и живём на разных концах планеты Земля.
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Дoбрый (землянин)
13.06.2022 в 17:40
Да, ты прав, его навесы серьёзно холодили мою душу. Казалось, ну всё, щас будет гол от, какой-нибудь башки, и как правило от бриолиновой. Дааа.. были времена.. Месси тогда ещё кошмарил Бернабеу..
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