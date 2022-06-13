Марсело провел прощальную пресс-конференцию в Реале. Слез не сдержал даже Анчелотти

Еще после победного финала Лиги Чемпионов стало известно, что бразилец Марсело покинет "Реал". Сегодня прошла прощальная пресс-конференция левого фулбека.

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Как и многие другие легенды, во время своей речи он не сумел сдержать слез. Не сдержались и многие другие, в том числе наставник "сливочных" Карло Анчелотти.

Such an emotional goodbye for Marcelo. ???????????? Thank you Legend. You'll always be a Madridista in our heart. pic.twitter.com/8kGN0PRLLo — Venant⚡ (@xvenantx) June 13, 2022

Ancelotti was emotional watching Marcelo's farewell ???? pic.twitter.com/ESKWIv1bjF — ESPN FC (@ESPNFC) June 13, 2022

Интересно, что бразилец не намерен завершать карьеру. Он назвал себя профессионалом и что готов продолжать.

В "Реале" Марсело провел 15 лет. Он сыграл 545 матчей и завоевал 25 титулов, в том числе пять трофеев Лиги Чемпионов.