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Взял номер легенды клуба. Реал официально представил Тчуамени

Испания
(1 голосов)

Француз перебрался в Мадрид

Взял номер легенды клуба. Реал официально представил Тчуамени

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Мадридский "Реал" провел официальную презентацию полузащитника Орельена Тчуамени в статусе нового футболиста команды.

Сегодня, 14 июня хавбек сборной Франции успешно прошел медицинское обследование и подписал шестилетний контракт с королевским клубом.

В составе "сливочных" Тчуамени будет выступать под 18-м номером. Ранее этот номер принадлежал вингеру Гарету Бэйлу, который покинул "Реал" в начале июня в связи с истечением контракта.

Напомним, что мадридцы купили футболиста у "Монако". Сообщалось, что сумма сделки оценивалась более чем в 100 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Орельен Тчуамени
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (2)
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Дoбрый (землянин)
14.06.2022 в 16:19
"Высшая раса" блъ.. Перес, как пигмей.
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lovepedri69 (Barcelona)
14.06.2022 в 16:28
Вы правы, мальчик конечно привлекательный, но до наших Усмана и Ансу не дотягивает
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