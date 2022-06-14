Взял номер легенды клуба. Реал официально представил Тчуамени

Мадридский "Реал" провел официальную презентацию полузащитника Орельена Тчуамени в статусе нового футболиста команды.

Сегодня, 14 июня хавбек сборной Франции успешно прошел медицинское обследование и подписал шестилетний контракт с королевским клубом.

В составе "сливочных" Тчуамени будет выступать под 18-м номером. Ранее этот номер принадлежал вингеру Гарету Бэйлу, который покинул "Реал" в начале июня в связи с истечением контракта.

Напомним, что мадридцы купили футболиста у "Монако". Сообщалось, что сумма сделки оценивалась более чем в 100 миллионов евро.