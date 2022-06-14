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Взял номер легенды клуба. Реал официально представил Тчуамени
Француз перебрался в Мадрид
Фото: realmadrid.com
Мадридский "Реал" провел официальную презентацию полузащитника Орельена Тчуамени в статусе нового футболиста команды.
Сегодня, 14 июня хавбек сборной Франции успешно прошел медицинское обследование и подписал шестилетний контракт с королевским клубом.
В составе "сливочных" Тчуамени будет выступать под 18-м номером. Ранее этот номер принадлежал вингеру Гарету Бэйлу, который покинул "Реал" в начале июня в связи с истечением контракта.
Напомним, что мадридцы купили футболиста у "Монако". Сообщалось, что сумма сделки оценивалась более чем в 100 миллионов евро.
???? FAMILIA ????@atchouameni | #WelcomeTchouameni pic.twitter.com/cNrVpvt7Do— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2022
???? @atchouameni#WelcomeTchouameni pic.twitter.com/Qo6YOooXHn— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2022
???? ¡Presentando nuestro nuevo nº1️⃣8️⃣!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2022
???? @atchouameni#WelcomeTchouameni pic.twitter.com/cttmVfS9lW
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