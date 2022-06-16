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СМИ: Украинец Милованов может сменить Испанию на Грецию

Испания
(1 голосов)

На него не очень рассчитывают в Хихоне

СМИ: Украинец Милованов может сменить Испанию на Грецию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Состав хихонского "Спортинга" может покинуть еще один украинец. Ранее команду покинул Василий Кравец.

Сейчас речь идет о Богдане Милованове. 24-летний фулбек, который помог "Спортинг" выбить из кубка Испании "Вильярреал", оказался не нужен клубу из Сегунды. Летом возможна его аренда или продажа.

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Претендент на украинца есть - греческий "Арис". Контракт Милованова действителен до 2024-го года. В прошедшем сезоне он забил два гола в 31-м матче.

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В статье: Спортинг (Хихон) Арис (Салоники) Богдан Милованов
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Источник:
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.06.2022 в 20:14
Лучше уже в Бельгию
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