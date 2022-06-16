СМИ: Украинец Милованов может сменить Испанию на Грецию

Состав хихонского "Спортинга" может покинуть еще один украинец. Ранее команду покинул Василий Кравец.

Сейчас речь идет о Богдане Милованове. 24-летний фулбек, который помог "Спортинг" выбить из кубка Испании "Вильярреал", оказался не нужен клубу из Сегунды. Летом возможна его аренда или продажа.

Претендент на украинца есть - греческий "Арис". Контракт Милованова действителен до 2024-го года. В прошедшем сезоне он забил два гола в 31-м матче.