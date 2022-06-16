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СМИ: Украинец Милованов может сменить Испанию на Грецию
На него не очень рассчитывают в Хихоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состав хихонского "Спортинга" может покинуть еще один украинец. Ранее команду покинул Василий Кравец.
Сейчас речь идет о Богдане Милованове. 24-летний фулбек, который помог "Спортинг" выбить из кубка Испании "Вильярреал", оказался не нужен клубу из Сегунды. Летом возможна его аренда или продажа.
Претендент на украинца есть - греческий "Арис". Контракт Милованова действителен до 2024-го года. В прошедшем сезоне он забил два гола в 31-м матче.
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