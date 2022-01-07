Кто такой Богдан Милованов, выбивший Вильярреал из Кубка - краткая справка

Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Эдуард Соболь. Мы знаем их фамилии и следим за подвигами украинцев в зарубежных чемпионатах. Однако это мейнстрим, за которым следить просто. Но где мейнстрим - всегда будет и его антипод, так называемый "андерграунд".

В категорию таких украинских игроков попадает Богдан Милованов, забивший победный гол в кубке Испании в ворота действующего победителя Лиги Европы. UA-Футбол подготовил небольшую биографическую справку, чтобы вы смогли ближе познакомиться с украинским футболистом.

Итак. Богдан Милованов - 23-летний защитник испанского клуба "Спортинг" Хихон. Сейчас они играют в испанской Сегунде, занимая 12-е место. Год назад "Спортинг" имел шансы на повышение, однако выдал невнятный финиш, упустив место в зоне переходных матчей. Как итог, седьмая строчка и всего минус два от "Райо Вальекано". Обидно.

В испанском "Спортинге" Милованов играет с лета 2018-го. До этого Богдан выступал за молодежку "Спортинга", а также за "Сан-Себастьян-де-лос-Рейес".

Стоп, а как Богдан вообще попал в испанскую футбольную систему? Все просто. Милованов родился в Украине, в городе Луганске, однако в возрасте пяти лет с родителями покинул родину, отправившись в Испанию. По словам самого игрока, их с родителями туда пригласила родная тетя, однако он немного помнит свои детские годы в Украине.

Милованов далеко не сразу стал основным футболистом в составе "Спортинга". Прорывным для него получился прошлый сезон, когда он отыграл в Сегунде за основную команду 23 поединка. Не обошлось и без результативных действий - одна голевая передача. Этот сезон идет у футболиста не хуже - 17 матчей (14 в Сегунде и три в кубке), два забитых гола. Богдан много играл в октябре и ноябре, однако в последних играх выпал из стартового состава. Возможно, кубковый гол поможет исправить положение.

Своей работой Милованов заслужил признание в испанской команде. В сентябре 2020-го ему предложили новый долгосрочный контракт, который украинец подписал. Теперь он связан со "Спортингом" до лета 2024-го года. Вместе с доверием растет и трансферная стоимость защитника. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро. Это наивысший показатель в карьере футболиста.

В "Спортинге" Милованову не одинок. В команде есть и другой украинец - Василий Кравец. Хихонцы арендовали защитника у "Леганеса" до конца сезона. Символично, что Кравец играет на левом крыле обороны, Милованов - на правом.

Но не клубом единым. Богдан Милованов успел поиграть и в составе сборной Украины, пускай пока только молодежной. В марте 2019-го года фулбек успел дебютировать в составе молодежки, отыграв в сумме семь поединков. Пригласил его туда, к слову, Руслан Ротань. Вместе с командой Милованов выиграл традиционный турнир памяти Валерия Лобановского и Antalya Cup. На первом соревновании его даже признали лучшим защитником.

Но и это не все. В мае 2019-го года национальная сборная Украины готовилась к игре против Сербии. На сборы Андрей Шевченко пригласил 11 футболистов молодежки, среди которых был и Милованов. По словам Богдана, он пробыл с основой одну неделю, что стало для него большим опытом. Шевченко же он охарактеризовал человеком, который очень внимательно относится к делу.

???? Bogdan Milovanov ha jugado con la selección de Ucrania Sub-21 ???? Malta ????????



➡️ El defensa sportinguista jugó 26 minutos y anotó el tercer gol del combinado ucraniano en la victoria por 1️⃣-4️⃣



????⚪️ Enhorabuena Bogdan ????⚪️ pic.twitter.com/yBvlDCf9An — Real Sporting (@RealSporting) November 13, 2020

Милованову - 23 года. Он хочет продолжать прогрессировать и развиваться, в то время как "Спортинг" твердо обосновался в середине испанской Сегунды. Самое время заявить о себе, делая следующий шаг. А там, возможно, можно будет расчивать на повышение.