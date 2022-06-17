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Хочет покинуть Англию. Полузащитник Ман Сити не против перейти в Барселону
Хави очень заинтересован
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва хотел бы покинуть клуб. Об этом передает Mundo Deportivo.
У португальца нет никаких проблем с "горожанами", однако он хотел бы сменить коллектив летом. Основная причина - желание покинуть Англию.
Главным претендентом на Бернарду остается "Барселона". Однако учитывая заинтересованность Гвардиолы оставить хавбека - каталонцам придется заплатить приличную сумму. А для этого, нужно будет продавать.
Контракт Силвы с "горожанами" действителен до лета 2025-го года.
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