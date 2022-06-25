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Реал продлит контракт с бразильским вингером
Игрок продолжит играть за мадридцев
Фото: twitter.com/realmadrid
Бразильский вингер "Реала" Родриго Гоэс продлит контракт с мадридским клубом.
Новое соглашение с клубом будет рассчитано на 5 сезонов с возможностью продления еще на один год. В нем будет прописана минимальная сумма отступных в 1 млрд. евро.
Анчелотти ожидает, что к 8 июля перспективы для всех игроков будут максимально понятны, ведь тогда "Реал" начнет подготовку к новому сезону.
В прошлом сезоне Ла Лиги 21-летний футболист провел 33 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
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