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Реал продлит контракт с бразильским вингером

Испания
(1 голосов)

Игрок продолжит играть за мадридцев

Реал продлит контракт с бразильским вингером

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Бразильский вингер "Реала" Родриго Гоэс продлит контракт с мадридским клубом.

Новое соглашение с клубом будет рассчитано на 5 сезонов с возможностью продления еще на один год. В нем будет прописана минимальная сумма отступных в 1 млрд. евро.

Анчелотти ожидает, что к 8 июля перспективы для всех игроков будут максимально понятны, ведь тогда "Реал" начнет подготовку к новому сезону.

В прошлом сезоне Ла Лиги 21-летний футболист провел 33 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Реал (Мадрид) Родриго Гоэс
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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KOVAlevskiy
25.06.2022 в 15:16
Верное решение! Это будущая легенда мирового футбола на пару с Винисиусом. Как хорошо, что у нас мудрый президент
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.06.2022 в 15:33
И дебильные болельщики, не все конечно.
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