Гарет Бейл перейдет в Лос-Анджелес. Валлиец будет играть в МЛС до следующего лета

Вингер сборной Уэльса Гарет Бейл покинул свой предыдущий клуб, мадридский "Реал", этим летом, в качестве свободного агента. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, он перейдет в "Лос-Анджелес":

"Гарет Бейл присоединяется к "Лос-Анджелесу" в качестве свободного агента. Это подтверждено, Бейл покидает европейский футбол дабы набраться опыта игры в МЛС. Контракт будет действителен до июня 2023. Бейл присоединяется к Кьеллини в "Лос-Анджелесе".

Gareth Bale joins Los Angeles FC on a free transfer, here we go! Follows @tombogert scoop - it’s confirmed, Bale leaves European football to try new MLS experience. Agreement in place. ???????????????????????????????????????? #LAFC



Contract will be valid until June 2023 - as Bale follows Chiellini at LAFC. pic.twitter.com/C47AJGpCtm