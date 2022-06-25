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Гарет Бейл перейдет в Лос-Анджелес. Валлиец будет играть в МЛС до следующего лета
Ранее в клуб пришел Джорджо Кьеллини
Фото: South Wales Argus
Вингер сборной Уэльса Гарет Бейл покинул свой предыдущий клуб, мадридский "Реал", этим летом, в качестве свободного агента. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, он перейдет в "Лос-Анджелес":
"Гарет Бейл присоединяется к "Лос-Анджелесу" в качестве свободного агента. Это подтверждено, Бейл покидает европейский футбол дабы набраться опыта игры в МЛС. Контракт будет действителен до июня 2023. Бейл присоединяется к Кьеллини в "Лос-Анджелесе".
Gareth Bale joins Los Angeles FC on a free transfer, here we go! Follows @tombogert scoop - it’s confirmed, Bale leaves European football to try new MLS experience. Agreement in place. ???????????????????????????????????????? #LAFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022
Contract will be valid until June 2023 - as Bale follows Chiellini at LAFC. pic.twitter.com/C47AJGpCtm
Также за клуб выступает экс-игрок лондонского "Арсенала", "Вест Бромвича" и "Реала Сосьедад" Карлос Вела. Он является капитаном "Лос-Анджелеса", и сыграл уже более 100 матчей за клуб.
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