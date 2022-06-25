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Гарет Бейл перейдет в Лос-Анджелес. Валлиец будет играть в МЛС до следующего лета

Испания
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Ранее в клуб пришел Джорджо Кьеллини

Гарет Бейл перейдет в Лос-Анджелес. Валлиец будет играть в МЛС до следующего лета

Фото: South Wales Argus

UA-Футбол
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Вингер сборной Уэльса Гарет Бейл покинул свой предыдущий клуб, мадридский "Реал", этим летом, в качестве свободного агента. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, он перейдет в "Лос-Анджелес":

"Гарет Бейл присоединяется к "Лос-Анджелесу" в качестве свободного агента. Это подтверждено, Бейл покидает европейский футбол дабы набраться опыта игры в МЛС. Контракт будет действителен до июня 2023. Бейл присоединяется к Кьеллини в "Лос-Анджелесе".

Также за клуб выступает экс-игрок лондонского "Арсенала", "Вест Бромвича" и "Реала Сосьедад" Карлос Вела. Он является капитаном "Лос-Анджелеса", и сыграл уже более 100 матчей за клуб.

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В статье: Гарет Бэйл Джорджо Кьеллини МЛС ФК "Лос-Анджелес"
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