Барселону могут покинуть сразу два защитника

Сразу два защитника "Барселоны" могут покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно. Речь идет о Самюэле Умтите и Клемане Лангле. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее сообщалось, что Умтити заинтересовал "Ниццу", "Ренн" и "Монпелье". Также была информация, что "Тоттенхэм" хочет взять в аренду Лангле.

В прошлом сезоне Ла Лиги Умтити принял участие в 1 матче, Лангле – в 21. Контракты с игроками рассчитаны до лета 2026 года.