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Барселону могут покинуть сразу два защитника

Испания
(1 голосов)

Игроки не входят в основной состав клуба

Барселону могут покинуть сразу два защитника

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Сразу два защитника "Барселоны" могут покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно. Речь идет о Самюэле Умтите и Клемане Лангле. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее сообщалось, что Умтити заинтересовал "Ниццу", "Ренн" и "Монпелье". Также была информация, что "Тоттенхэм" хочет взять в аренду Лангле.

В прошлом сезоне Ла Лиги Умтити принял участие в 1 матче, Лангле – в 21. Контракты с игроками рассчитаны до лета 2026 года.

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В статье: Барселона Клеман Лангле Самюэль Умтити
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Источник:
Nico Schira

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Комментарии (2)
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Дoбрый (землянин)
26.06.2022 в 10:23
Заберите, увезите, продайте, даром отдайте... это "добро".
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Просто Квашин (Харьков)
26.06.2022 в 10:17
Тікайте хлопці з того гейського болота....
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