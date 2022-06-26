Испания
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Барселону могут покинуть сразу два защитника
Игроки не входят в основной состав клуба
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Сразу два защитника "Барселоны" могут покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно. Речь идет о Самюэле Умтите и Клемане Лангле. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Ранее сообщалось, что Умтити заинтересовал "Ниццу", "Ренн" и "Монпелье". Также была информация, что "Тоттенхэм" хочет взять в аренду Лангле.
В прошлом сезоне Ла Лиги Умтити принял участие в 1 матче, Лангле – в 21. Контракты с игроками рассчитаны до лета 2026 года.
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Источник:Nico Schira
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Комментарии (2)
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Дoбрый (землянин)
26.06.2022 в 10:23
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Просто Квашин (Харьков)
26.06.2022 в 10:17
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