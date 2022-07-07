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Новый владелец Челси встретился с представителями Барселоны - речь шла о двух игроках

Испания
(1 голосов)

Два испанских защитника могут вернуться на родину

Новый владелец Челси встретился с представителями Барселоны - речь шла о двух игроках

Фото: Transfermarkt

UA-Футбол
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Новый владелец "Челси" Тодд Боэли прибыл в Барселону.

Американский бизнесмен провел встречу с представителями местного гранда. На ней обсуждался трансфер двух футболистов - защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

За ними уже давно охотится "Барса" и хочет оформить из трансфер в ближайшее время. Интересно, что недавно каталонцы подписали экс-центрбека "Челси" Кристенсена в качестве свободного агента.

Напомним, что "Челси" тоже не стоит на месте - вскоре они усилят состав звездой "Ман Сити".

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В статье: Сесар Аспиликуэта Барселона Маркос Алонсо Челси (Лондон) Тодд Боэли
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Комментарии (1)
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Дoбрый (землянин)
08.07.2022 в 00:18
Снова блъ на защитниках экономим. Ну, что же, будем выгребать. "забьём больше, чем пропустим", как при "мессихавиньесте", уже не будет.
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