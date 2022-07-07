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Новый владелец Челси встретился с представителями Барселоны - речь шла о двух игроках
Два испанских защитника могут вернуться на родину
Фото: Transfermarkt
Новый владелец "Челси" Тодд Боэли прибыл в Барселону.
Американский бизнесмен провел встречу с представителями местного гранда. На ней обсуждался трансфер двух футболистов - защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.
The meeting between Todd Boehly and Barcelona board for Azpilicueta, Marcos Alonso and other topics is scheduled in the coming hours. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2022
Boehly will directly take care of the negotiations as always - both Azpi and Alonso have an agreement with Barça. Up to Chelsea now.
За ними уже давно охотится "Барса" и хочет оформить из трансфер в ближайшее время. Интересно, что недавно каталонцы подписали экс-центрбека "Челси" Кристенсена в качестве свободного агента.
Напомним, что "Челси" тоже не стоит на месте - вскоре они усилят состав
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