Новый владелец Челси встретился с представителями Барселоны - речь шла о двух игроках

Новый владелец "Челси" Тодд Боэли прибыл в Барселону.

Американский бизнесмен провел встречу с представителями местного гранда. На ней обсуждался трансфер двух футболистов - защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

The meeting between Todd Boehly and Barcelona board for Azpilicueta, Marcos Alonso and other topics is scheduled in the coming hours. ???????? #CFC



Boehly will directly take care of the negotiations as always - both Azpi and Alonso have an agreement with Barça. Up to Chelsea now.