Тобиас поразил Анчелотти и поедет на сборы с Реалом

Правый защитник "Реала" Винисиус Тобиас, переехавший в Испанию из "Шахтера" весной, отправится с клубом на предсезонные сборы в США.

Тренерский штаб готов предоставить 18-летнему футболисту шанс проявить себя во взрослой команде. Как известно, ранее бразилец не мог выступать за "Реал" из-за отсутствия европейского паспорта и провел вторую половину сезона в "Кастилье".

Вероятно, теперь он попадет в основную заявку при условии, что испанское гражданство в ближайшее время получат Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Родриго.

Также известно, что тренер клуба Карло Анчелотти был поражен игрой Тобиаса в атаке. В клубе рассчитывают на талант фулбека в переспективе.