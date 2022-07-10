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Тобиас поразил Анчелотти и поедет на сборы с Реалом
Экс-игрок "Шахтера" может остаться в мадридском клубе
Фото: instagram.com/vinicius_04ofc
Правый защитник "Реала" Винисиус Тобиас, переехавший в Испанию из "Шахтера" весной, отправится с клубом на предсезонные сборы в США.
Тренерский штаб готов предоставить 18-летнему футболисту шанс проявить себя во взрослой команде. Как известно, ранее бразилец не мог выступать за "Реал" из-за отсутствия европейского паспорта и провел вторую половину сезона в "Кастилье".
Вероятно, теперь он попадет в основную заявку при условии, что испанское гражданство в ближайшее время получат Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Родриго.
Также известно, что тренер клуба Карло Анчелотти был поражен игрой Тобиаса в атаке. В клубе рассчитывают на талант фулбека в переспективе.
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