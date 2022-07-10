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Тобиас поразил Анчелотти и поедет на сборы с Реалом

Испания
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Экс-игрок "Шахтера" может остаться в мадридском клубе

Тобиас поразил Анчелотти и поедет на сборы с Реалом

Фото: instagram.com/vinicius_04ofc

Новина українською

Правый защитник "Реала" Винисиус Тобиас, переехавший в Испанию из "Шахтера" весной, отправится с клубом на предсезонные сборы в США.

Тренерский штаб готов предоставить 18-летнему футболисту шанс проявить себя во взрослой команде. Как известно, ранее бразилец не мог выступать за "Реал" из-за отсутствия европейского паспорта и провел вторую половину сезона в "Кастилье".

Вероятно, теперь он попадет в основную заявку при условии, что испанское гражданство в ближайшее время получат Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Родриго.

Также известно, что тренер клуба Карло Анчелотти был поражен игрой Тобиаса в атаке. В клубе рассчитывают на талант фулбека в переспективе.

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В статье: Карло Анчелотти Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Винисиус Тобиас
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Источник:
AS

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