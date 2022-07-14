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СМИ: Барселона подготовила официальное предложение по капитану Челси

Испания
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Каталонцы продолжают активную работу на трансферном рынке

СМИ: Барселона подготовила официальное предложение по капитану Челси

Фото: Sporting News

UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" продолжает работу над укреплением состава.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб подготовил официальное предложение по Сесаре Аспиликуэте. Оно поступит "Челси" в ближайшие дни.

С самим футболистом уже давно согласован двухлетний контракт - фулбек дал добро на переход. Его контракт с лондонцами истекает следующим летом.

Отметим, что ранее каталонцы успели подписать Кристенсена, Кесси и Рафинью. Сегодня был продлен контракт с Дембеле.

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В статье: Сесар Аспиликуэта Барселона Челси (Лондон)
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