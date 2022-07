СМИ: Барселона подготовила официальное предложение по капитану Челси

Каталонская "Барселона" продолжает работу над укреплением состава.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб подготовил официальное предложение по Сесаре Аспиликуэте. Оно поступит "Челси" в ближайшие дни.

Barcelona are preparing their official proposal for César Azpilicueta. Up to Chelsea soon, as they will complete new signings and then decide on the Spanish fullback. ???????????? #CFC



Barcelona have an agreement on personal terms with Apzi since months ago: 2 year deal with option.