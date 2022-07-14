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СМИ: Барселона подготовила официальное предложение по капитану Челси
Каталонцы продолжают активную работу на трансферном рынке
Фото: Sporting News
Каталонская "Барселона" продолжает работу над укреплением состава.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб подготовил официальное предложение по Сесаре Аспиликуэте. Оно поступит "Челси" в ближайшие дни.
Barcelona are preparing their official proposal for César Azpilicueta. Up to Chelsea soon, as they will complete new signings and then decide on the Spanish fullback. ???????????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2022
Barcelona have an agreement on personal terms with Apzi since months ago: 2 year deal with option.
С самим футболистом уже давно согласован двухлетний контракт - фулбек дал добро на переход. Его контракт с лондонцами истекает следующим летом.
Отметим, что ранее каталонцы успели подписать Кристенсена, Кесси и Рафинью. Сегодня был продлен
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