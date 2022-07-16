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Хави не пустили в США на предсезонное турне Барселоны. Тренер трижды бывал в Иране
Ему требуется специальное разрешение для въезда в страну
Фото: SportsMax
"Барселона" сообщила о том, что главный тренер команды Хави присоединится к составу в Майями через несколько дней. Каталонский клуб проводит в США предсезонное турне.
Как заявляет клуб, Хави не смог прибыть в США вместе с командой из-за "неких административных и паспортных проблем". По информации издания Mundo Deportivo, эти проблемы связаны с тем, что коуч трижды ездил в Иран пока был игроком "Аль-Садда".
По этой причине он, как и любой человек бывавший в Иране, должен получить специальное разрешение на въезд в США. Как сообщается, клуб узнал об этом только в пятницу вечером, и будет разбираться с проблемой лишь начиная с понедельника.
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