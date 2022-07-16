  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави не пустили в США на предсезонное турне Барселоны. Тренер трижды бывал в Иране
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави не пустили в США на предсезонное турне Барселоны. Тренер трижды бывал в Иране

Испания
(1 голосов)

Ему требуется специальное разрешение для въезда в страну

Хави не пустили в США на предсезонное турне Барселоны. Тренер трижды бывал в Иране

Фото: SportsMax

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" сообщила о том, что главный тренер команды Хави присоединится к составу в Майями через несколько дней. Каталонский клуб проводит в США предсезонное турне.

Как заявляет клуб, Хави не смог прибыть в США вместе с командой из-за "неких административных и паспортных проблем". По информации издания Mundo Deportivo, эти проблемы связаны с тем, что коуч трижды ездил в Иран пока был игроком "Аль-Садда".

По этой причине он, как и любой человек бывавший в Иране, должен получить специальное разрешение на въезд в США. Как сообщается, клуб узнал об этом только в пятницу вечером, и будет разбираться с проблемой лишь начиная с понедельника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: США Барселона Иран Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Крістoфер (Луцьк)
16.07.2022 в 17:10
В Барселоні справжні профі. То для них сюрпризом являється схід сонця, то не меншем сюрпризом його захід.
Ответить
+4
-2
Dr. House (Поділля)
16.07.2022 в 17:23
Табун барсонутих алєнів ганяє взад-вперед і нічого не може зрозуміти
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде