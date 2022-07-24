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Новичок решает, но не Левандовский. Барселона выиграла Эль Класико, сыгранное в США

Испания
(2 голосов)

Испанские гранды представили новичков

Новичок решает, но не Левандовский. Барселона выиграла Эль Класико, сыгранное в США

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на воскресенье, 24 июля, в американском городе Парадайз (штат Невада) состоялось испанское Эль-Классико - "Реал" сыграл товарищеский поединок с "Барселоной".

Матч в первую очередь был интересен новичками. Если у "Реала" это француз Чуамэни и немец Рюдигер, то у "Барселоны" - это в первую очередь Левандовский, а еще Рафинья, Кристенсен и Кесси. Последний остался на скамейке для запасных, а первые трое вышли в основе. Атакующую тройку блаугранас вместе с поляком и бразильцем сформировал Ансу Фати, в то время как в центре поля действовали Педри, Гави и Бускетс. Партнером Кристенсена в центре защиты стал Эрик Гарсия.

У "Реала" Карло Анчелотти решил проверить, как его команда будет выглядеть без ветеранов, поэтому в центре поля действовали Вальверде, Камавинга и Чуамени. Сливочные фактически играли без центрфорварда – вместо Бензема на острие формально размещался Азар, с флангов наступали Родриго и Винисиус.

В таких конфигурациях преимущество оказалось полностью на стороне "Барселоны". У "Реала" мяч совсем не летел в рамку ворот (ноль попаданий за весь поединок), тогда как каталонцы регулярно беспокоили Тибо Куртуа (Лунин так и просидел на скамье). Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Рафиньей в середине первого тайма – после перехвата перед штрафной "Реала" бразилец вложил мяч в девятку. Даже Куртуа был бессилен.

Следующий свой матч "Барселона" сыграет с "Ювентусом" в ночь на 27 июля. "Реал" тогда же встретится с мексиканской "Америкой".

Товарищеский матч

23 июля. Парадайз, США. Стадион Элледжайнт

"Реал" - "Барселона" 0:1

Гол: Рафинья 27

"Реал": Куртуа – Васкес (Одриосола 71), Милитао (Вальехо 62), Рюдигер (Мэнди 46), Алаба (Фернандес 46) – Вальверде (Асенсио 46), Чуамэни (Каземиро 46), Камавинга (Себальос 70), Азар (Модрич 46), Винисиус (Диас 70)

Тренер: Карло Анчелотти

"Барселона": Тер Штеген (Пена 46) – Альба (Бальде 46), Кристенсен (Кесси 46), Гарсия (Нико 63), Араухо – Бускетс (Роберто 63), Гави (Де Йонг 46), Педри (Дест 63) Рафинья (Депай 63), Левандовски (Обамейянг 46), Фати (Дембеле 46)

Тренер: Хави

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В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (14)
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NORDOS
24.07.2022 в 10:03
всі гадають куди це після провалів барси дарік дівається, а він тут з безвиході своє рідне Полісся коментує
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+1
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
24.07.2022 в 10:04
NORDOS
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0
0
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NORDOS
24.07.2022 в 08:46
Реал знову випустив неосновний склад, щоб нагадати, що цю барсу не варто сприймати занадто серйозно. і дійсно. бо з Левандовські та другом неймара вони мало що змогли показати. навіть гол Реал подарував. тому доводи барси, що вона достойна грати проти основи королівського клубу, переносяться на чемпіонат. всі очікували більшого, а вийшов звичайний тренувальний матч
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+3
0
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Полiccя (Житомир)
24.07.2022 в 09:00
прикольно читати як фани реала виправдовуються за поразку від Барси ))) а якщо серйозно то це ж яким треба бути додіком щоб знаходити виправдання поразці від принципового суперника . Гол подарували , матч тренувальний ... клоун !
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0
-3
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NORDOS
24.07.2022 в 09:08
барса показала минулого сезону який з неї суперник принциповий а як називається турнір, в якому проводився цей на твою думку вялікій матч? І взагалі мені подобається, коли тупі фанати барси напрягаються та роблять купу фейкових акаунтів якби від нейтральних вболівальників і глорять з них за барсу але від цього значення товариського матчу вище тренувального не стане
+3
0
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Полiccя (Житомир)
24.07.2022 в 09:31
наскільки я памятаю то в останьому класико Барса винесла реал 4-0 ! на бернабео !
0
-3
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NORDOS
24.07.2022 в 09:58
знову ти, дарік, ставиш до прикладу матч, який не мав жодного турнірного значення
+1
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
24.07.2022 в 10:04
Полiccя (Житомир)
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.07.2022 в 08:34
Я подожду пока своё мнение о матче скажут фанаты Реала, затем прокомментирую. Двух фашистов из лагеря фанатов Реала, а именно, дурачка из Крапивницкого, а также идиота рибейро, прошу не беспокоиться. ЛМ-ЧМ 2022!!!
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+1
-3
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NORDOS
24.07.2022 в 08:50
ти краще прокоментуй рашистське біснування фанатів барси на стадіоні під час товарняка. вялікая пабєда? сміхота та позор
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+3
0
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Полiccя (Житомир)
24.07.2022 в 09:33
Президент «Барселони» Жоан Лапорта підтримав українців, які чинять опір військам РФ.«Від імені «Барселони» хочу показати нашу підтримку та солідарність з українцями. Завжди, коли ми мали нагоду бувати в Україні, помічали велику підтримку фанатів «Барселони». Ми маємо 28 членів офіційного фан-клубу в Києві, які разом з сотнями представників руху представляють цінності «Барселони».У нашій спільноті також маємо українських спортсменів та колишніх членів «Барселони», які допомогли розширити історію клубу. Всі вони та всі люди, які страждають від жаху несправедливої війни, знайте, що ми з вами та допоможемо підтримкою українцям, які приїдуть шукати притулку в нашій країні.Українці, «Барселона» з тобою. Зупиніть війну», – сказав Лапорта.
0
-3
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NORDOS
24.07.2022 в 09:56
дарік, ти забув перелогінитись ляпорта не може за фанатів говорити. ти краще слова легенди барси ето'о прокоментуй
+1
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
24.07.2022 в 10:05
24.07.2022 в 08:34
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0
0
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Spokoyno (Київ)
24.07.2022 в 08:33
З одного боку то все одно ТОВАРНЯК, утім РЕАЛьних перемог мало не буває
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0
-3

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