Новичок решает, но не Левандовский. Барселона выиграла Эль Класико, сыгранное в США

В ночь на воскресенье, 24 июля, в американском городе Парадайз (штат Невада) состоялось испанское Эль-Классико - "Реал" сыграл товарищеский поединок с "Барселоной".

Матч в первую очередь был интересен новичками. Если у "Реала" это француз Чуамэни и немец Рюдигер, то у "Барселоны" - это в первую очередь Левандовский, а еще Рафинья, Кристенсен и Кесси. Последний остался на скамейке для запасных, а первые трое вышли в основе. Атакующую тройку блаугранас вместе с поляком и бразильцем сформировал Ансу Фати, в то время как в центре поля действовали Педри, Гави и Бускетс. Партнером Кристенсена в центре защиты стал Эрик Гарсия.

У "Реала" Карло Анчелотти решил проверить, как его команда будет выглядеть без ветеранов, поэтому в центре поля действовали Вальверде, Камавинга и Чуамени. Сливочные фактически играли без центрфорварда – вместо Бензема на острие формально размещался Азар, с флангов наступали Родриго и Винисиус.

В таких конфигурациях преимущество оказалось полностью на стороне "Барселоны". У "Реала" мяч совсем не летел в рамку ворот (ноль попаданий за весь поединок), тогда как каталонцы регулярно беспокоили Тибо Куртуа (Лунин так и просидел на скамье). Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Рафиньей в середине первого тайма – после перехвата перед штрафной "Реала" бразилец вложил мяч в девятку. Даже Куртуа был бессилен.

Следующий свой матч "Барселона" сыграет с "Ювентусом" в ночь на 27 июля. "Реал" тогда же встретится с мексиканской "Америкой".

Товарищеский матч

23 июля. Парадайз, США. Стадион Элледжайнт

"Реал" - "Барселона" 0:1

Гол: Рафинья 27

"Реал": Куртуа – Васкес (Одриосола 71), Милитао (Вальехо 62), Рюдигер (Мэнди 46), Алаба (Фернандес 46) – Вальверде (Асенсио 46), Чуамэни (Каземиро 46), Камавинга (Себальос 70), Азар (Модрич 46), Винисиус (Диас 70)

Тренер: Карло Анчелотти

"Барселона": Тер Штеген (Пена 46) – Альба (Бальде 46), Кристенсен (Кесси 46), Гарсия (Нико 63), Араухо – Бускетс (Роберто 63), Гави (Де Йонг 46), Педри (Дест 63) Рафинья (Депай 63), Левандовски (Обамейянг 46), Фати (Дембеле 46)

Тренер: Хави