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Левандовский пока молчит. Видео голов и обзор матча Барселона - Ювентус 2:2
Результативный мир грандов в спарринге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Роберт Левандовский делает лишь первые шаги в "Барселоне", однако ожидания от форварда, учитывая его бэкграунд, очень велики. Пока отмечаем, что поляк не забил за "Барсу" ни гола в двух стартовых играх за "блауграну". Правда, и соперники у каталонцев были не из легких: мадридский "Реал" и "Ювентус".
В поединке с "Юве" забивал Усман Дембеле, оформивший дубль за шесть минут. В составе туринцев нашелся свой игрок, ответивший дуплетом: Мойзе Кин. Сама же игра завершилась со счётом 2:2.
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