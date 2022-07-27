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Левандовский пока молчит. Видео голов и обзор матча Барселона - Ювентус 2:2

Испания
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Результативный мир грандов в спарринге

Левандовский пока молчит. Видео голов и обзор матча Барселона - Ювентус 2:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Роберт Левандовский делает лишь первые шаги в "Барселоне", однако ожидания от форварда, учитывая его бэкграунд, очень велики. Пока отмечаем, что поляк не забил за "Барсу" ни гола в двух стартовых играх за "блауграну". Правда, и соперники у каталонцев были не из легких: мадридский "Реал" и "Ювентус".

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В поединке с "Юве" забивал Усман Дембеле, оформивший дубль за шесть минут. В составе туринцев нашелся свой игрок, ответивший дуплетом: Мойзе Кин. Сама же игра завершилась со счётом 2:2.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона
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