Левандовский пока молчит. Видео голов и обзор матча Барселона - Ювентус 2:2

Роберт Левандовский делает лишь первые шаги в "Барселоне", однако ожидания от форварда, учитывая его бэкграунд, очень велики. Пока отмечаем, что поляк не забил за "Барсу" ни гола в двух стартовых играх за "блауграну". Правда, и соперники у каталонцев были не из легких: мадридский "Реал" и "Ювентус".

В поединке с "Юве" забивал Усман Дембеле, оформивший дубль за шесть минут. В составе туринцев нашелся свой игрок, ответивший дуплетом: Мойзе Кин. Сама же игра завершилась со счётом 2:2.