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Эйбар планирует выкупить экс-нападающего Шахтера и Карпат

Испания
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Добротно показал себя в прошедшем сезоне

Эйбар планирует выкупить экс-нападающего Шахтера и Карпат

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

"Эйбар" хочет на полноценной основе подписать Густаво Бланко-Лещука.

В прошедшем сезоне аргентинец хорошо показал себя в аренде, совершив за 39 игр восемь результативных действий (6 + 2). "Эйбар" готов выкупить страйкера у "Антальяспор" - с самим аргентинцем удалось согласовать двухлетнюю сделку.

Напомним, что на протяжении двух с половиной лет Густаво играл в Украине, защищая цвета "Шахтера" и "Карпат".

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В статье: Густаво Бланко Лещук Эйбар
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