Эйбар планирует выкупить экс-нападающего Шахтера и Карпат

"Эйбар" хочет на полноценной основе подписать Густаво Бланко-Лещука.

В прошедшем сезоне аргентинец хорошо показал себя в аренде, совершив за 39 игр восемь результативных действий (6 + 2). "Эйбар" готов выкупить страйкера у "Антальяспор" - с самим аргентинцем удалось согласовать двухлетнюю сделку.

???? El regreso de Blanco Leschuk, el mejor delantero de la pasada campaña, al @SDEibar es inminente ➡️https://t.co/T8LRDXFlX8⚽️#LaLigaSmartBank pic.twitter.com/mcs0a3vPfh — LaLiga SmartBank y +Fútbol (@MasFutbolMARCA) July 28, 2022

Напомним, что на протяжении двух с половиной лет Густаво играл в Украине, защищая цвета "Шахтера" и "Карпат".