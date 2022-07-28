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Эйбар планирует выкупить экс-нападающего Шахтера и Карпат
Добротно показал себя в прошедшем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
"Эйбар" хочет на полноценной основе подписать Густаво Бланко-Лещука.
В прошедшем сезоне аргентинец хорошо показал себя в аренде, совершив за 39 игр восемь результативных действий (6 + 2). "Эйбар" готов выкупить страйкера у "Антальяспор" - с самим аргентинцем удалось согласовать двухлетнюю сделку.
???? El regreso de Blanco Leschuk, el mejor delantero de la pasada campaña, al @SDEibar es inminente ➡️https://t.co/T8LRDXFlX8⚽️#LaLigaSmartBank pic.twitter.com/mcs0a3vPfh— LaLiga SmartBank y +Fútbol (@MasFutbolMARCA) July 28, 2022
Напомним, что на протяжении двух с половиной лет Густаво играл в Украине, защищая цвета "Шахтера" и "Карпат".
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