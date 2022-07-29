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Президент Атлетико: Молина наш последний трансфер. Повторяю для журналистов: последний

Испания
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История с Роналду в "Атлетико" закончена?

Президент Атлетико: Молина наш последний трансфер. Повторяю для журналистов: последний

Фото: twitter.com/atletienglish

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Президент "Атлетико" Энрике Соресо на презентации новичка из "Удинезе" Науэлы Молины высказался по поводу будущих трансферов. "Спортивный менеджмент сделал последний трансфер, который мы хотели", – приводит его слова AS.

"Наш спортивный менеджмент совершил последний трансфер этого лета. Повторяю для наших друзей-журналистов: спортивный менеджмент сделал последний трансфер, который мы хотели", – заявил Сересо.

"Атлетико" заплатил за 24-летнего защитника сборной Аргентины 20 миллионов евро. Стороны подписали контракт на 5 лет.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Энрике Сересо
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Источник:
as.com

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