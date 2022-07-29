Президент Атлетико: Молина наш последний трансфер. Повторяю для журналистов: последний

Президент "Атлетико" Энрике Соресо на презентации новичка из "Удинезе" Науэлы Молины высказался по поводу будущих трансферов. "Спортивный менеджмент сделал последний трансфер, который мы хотели", – приводит его слова AS.

"Наш спортивный менеджмент совершил последний трансфер этого лета. Повторяю для наших друзей-журналистов: спортивный менеджмент сделал последний трансфер, который мы хотели", – заявил Сересо.

"Атлетико" заплатил за 24-летнего защитника сборной Аргентины 20 миллионов евро. Стороны подписали контракт на 5 лет.