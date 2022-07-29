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Президент Атлетико: Молина наш последний трансфер. Повторяю для журналистов: последний
История с Роналду в "Атлетико" закончена?
Фото: twitter.com/atletienglish
Президент "Атлетико" Энрике Соресо на презентации новичка из "Удинезе" Науэлы Молины высказался по поводу будущих трансферов. "Спортивный менеджмент сделал последний трансфер, который мы хотели", – приводит его слова AS.
"Наш спортивный менеджмент совершил последний трансфер этого лета. Повторяю для наших друзей-журналистов: спортивный менеджмент сделал последний трансфер, который мы хотели", – заявил Сересо.
"Атлетико" заплатил за 24-летнего защитника сборной Аргентины 20 миллионов евро. Стороны подписали контракт на 5 лет.
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