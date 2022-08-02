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Когда-то подавал надежды. Воспитанник Барсы близок к переходу в МЛС
Казалось, что будет зажигать в центре поля
Игрок "Барселоны" Рики Пуч близок к смене команды.
По данным зарубежных СМИ, хавбек достиг соглашения о переходе в "Лос-Анджелес Гэлакси". Сделка должна быть закрыта до четвертого августа - последний день трансферного окна в МЛС.
Negotiations ongoing between LA Galaxy and Riqui Puig. All parties are optimistic as Barcelona are prepared to approve the deal, final details of player’s contract being discussed. ????⚪️ #LAGalaxy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2022
Barcelona want guaranteed sell-on clause included in the deal. pic.twitter.com/kfs0MEm5U1
Пуч считался талантом академии "Барселоны", однако в основе не заиграл. На его счету в сумму 56 игр за взрослую команду, три гола и две голевые передачи.
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