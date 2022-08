Когда-то подавал надежды. Воспитанник Барсы близок к переходу в МЛС

Игрок "Барселоны" Рики Пуч близок к смене команды.

По данным зарубежных СМИ, хавбек достиг соглашения о переходе в "Лос-Анджелес Гэлакси". Сделка должна быть закрыта до четвертого августа - последний день трансферного окна в МЛС.

Negotiations ongoing between LA Galaxy and Riqui Puig. All parties are optimistic as Barcelona are prepared to approve the deal, final details of player’s contract being discussed. ????⚪️ #LAGalaxy



Barcelona want guaranteed sell-on clause included in the deal. pic.twitter.com/kfs0MEm5U1