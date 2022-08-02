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Когда-то подавал надежды. Воспитанник Барсы близок к переходу в МЛС

Испания
(2 голосов)

Казалось, что будет зажигать в центре поля

Когда-то подавал надежды. Воспитанник Барсы близок к переходу в МЛС

UA-Футбол
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Игрок "Барселоны" Рики Пуч близок к смене команды.

По данным зарубежных СМИ, хавбек достиг соглашения о переходе в "Лос-Анджелес Гэлакси". Сделка должна быть закрыта до четвертого августа - последний день трансферного окна в МЛС.

Пуч считался талантом академии "Барселоны", однако в основе не заиграл. На его счету в сумму 56 игр за взрослую команду, три гола и две голевые передачи.

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В статье: Барселона Лос-Анджелес Гэлакси Рики Пуч
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Комментарии (2)
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как хочу трах ЛМесси (Шепетпсихбольница№2)
02.08.2022 в 19:40
Эх, Рики, Рики... на тебя такие огромные надежды возлагались...После моего ЛеоМесси 7 ЗМ, Рики Пуч был для меня всегда желаемым объектом смазливого чистокровного каталонца, которого я бы с удовольствием опробовал бы на своих качелях с моим болтом, но все же я по жизни однолюб и моего кабачка храню как сокровище для моего ненаглядного Лео 7 ЗМ , возбужденный тобой Лео вовеки, Дариан Кларк, первое отделение психбольницы №2 города Шепетовка.
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Бaрселиниус (землянин)
02.08.2022 в 19:23
Вот-вот, МЛС, как раз для тебя, маленький Пук.
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