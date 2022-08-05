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Барселона отпускает голкипера в клуб АПЛ

Испания
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Барселона отпускает голкипера в клуб АПЛ

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Sky Sports сообщает, что "Борнмут" достиг соглашения с "Барселоной" о трансфере голкипера Нето.

Ожидается, что уже сегодня он прилетит в Англию, чтобы пройти медосмотр. "Борнмут" предложит Нето годовой контракт. На каких условиях произойдет переход, пока неизвестно.

Бразилец перешел в "Барселону" из "Валенсии" в 2019 году. За три года он сыграл в 21 матче, семь из которых отстоял на ноль.

Также в его карьере был "Ювентус", "Фиорентина" и "Атлетико Паранаэнсе".

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В статье: Барселона Нето Борнмут
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