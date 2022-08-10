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Де Йонг сможет остаться в Барсе, только если простит клубу 11 миллионов фунтов долга и пойдет на снижение зарплаты

Испания
(2 голосов)

Канитель

Де Йонг сможет остаться в Барсе, только если простит клубу 11 миллионов фунтов долга и пойдет на снижение зарплаты

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" сможет позволить себе оставить полузащитника Френки де Йонга в команде, если нидерландец пойдет на значительное снижение зарплаты и простит клубу долг по зарплате в размере 17 миллионов фунтов.

В виде компенсации "Барса" предлагает игроку 6 миллионов фунтов. Таким образом де Йонг, если решит остаться, отдаст клубу 11 миллионов фунтов.

Сообщается, что хавбек получает более 500 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может обратиться в суд и аннулировать текущий контракт Френки, если игрок добровольно не переподпишет соглашение.

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Напомним, что "Барсе" необходимо получить ещё 13 миллионов доходов, чтобы зарегистрировать летних новичков.

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В статье: Барселона Френки де Йонг
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Комментарии (9)
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storm_ua (Николаев)
10.08.2022 в 20:19
Все ваши бабки у чмоньки барселохи, вот туда валите и просите...Фрэнки держи этих цыган крепко, чтобы до копейки все вернули...Научи этих лузеров контракты подписывать..все угрозы лячморты просто смех.
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hrdhrd (Украина)
10.08.2022 в 20:08
Хорошо парень за мечтой съездил)) Или уезжает сбитым лётчиком, или остается сидеть на лавке с прощенным долгом. И я еще могу понять МЮ, там Тен Хаг хочет его вновь в свою команду, но на кой он Челси?
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0
0
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Бaрселиниус (землянин)
10.08.2022 в 20:03
Ну вот и прекрасно, Дейонг тады лятит у Лондон. Вот и сказочке конец.
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0
-1
y.m.44 (Тернопіль)
10.08.2022 в 19:59
500 тис фунтів в тиждень, хто там контракти складає в Барсі) це врік 25 лямів + ще бонуси мда а потім неможуть звести кінці
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0
0
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Бaрселиниус (землянин)
10.08.2022 в 20:06
Дейонга ещё Бармалей подписывал. Его наследие, мать бы его...
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+1
-1
sasha_lv (Львів)
10.08.2022 в 19:06
....."єто просто позор какойто...."...не клуб,а збіговісько рєкєтірів....
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0
-2
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ANESTEZIO (Вінниця )
10.08.2022 в 18:59
Де Йонг не Де Біл. Залупорта вже взагалі в охуїв
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+1
-2
sasha_lv (Львів)
10.08.2022 в 19:07
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0
-2
Algrab (Костопiль)
10.08.2022 в 19:31
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+1
-1

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