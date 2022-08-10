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Де Йонг сможет остаться в Барсе, только если простит клубу 11 миллионов фунтов долга и пойдет на снижение зарплаты
Канитель
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" сможет позволить себе оставить полузащитника Френки де Йонга в команде, если нидерландец пойдет на значительное снижение зарплаты и простит клубу долг по зарплате в размере 17 миллионов фунтов.
В виде компенсации "Барса" предлагает игроку 6 миллионов фунтов. Таким образом де Йонг, если решит остаться, отдаст клубу 11 миллионов фунтов.
???? Barcelona want to keep Frenkie De Jong but only if he accepts a £6m settlement for his deferred wages and takes a huge pay-cut.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 10, 2022
Reminder: He's owed over £17m in wage deferrals and earns over £500,000-a-week.
(Source: Sky)
Сообщается, что хавбек получает более 500 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что "Барселона" может обратиться в суд и аннулировать текущий контракт Френки, если игрок добровольно не переподпишет соглашение.
Напомним, что "Барсе" необходимо получить ещё 13 миллионов доходов, чтобы зарегистрировать летних новичков.
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