Де Йонг сможет остаться в Барсе, только если простит клубу 11 миллионов фунтов долга и пойдет на снижение зарплаты

"Барселона" сможет позволить себе оставить полузащитника Френки де Йонга в команде, если нидерландец пойдет на значительное снижение зарплаты и простит клубу долг по зарплате в размере 17 миллионов фунтов.

В виде компенсации "Барса" предлагает игроку 6 миллионов фунтов. Таким образом де Йонг, если решит остаться, отдаст клубу 11 миллионов фунтов.

???? Barcelona want to keep Frenkie De Jong but only if he accepts a £6m settlement for his deferred wages and takes a huge pay-cut.



Reminder: He's owed over £17m in wage deferrals and earns over £500,000-a-week.



(Source: Sky)