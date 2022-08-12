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Барселона уже зарегистрировала 4-х новичков на сезон Ла Лиги

Испания
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Маленькими шагами к большим свершениям

Барселона уже зарегистрировала 4-х новичков на сезон Ла Лиги

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Официальный сайт Ла Лиги показывает 4-х зарегистрированных новичков "Барселоны". На данный момент Хави может использовать Левандовского, Рафинью, Кесси и Кристенсена.

Игроки отобразились в трансферах "Барселоны" на официальном сайте Лиги.

Вне регистрации на сезон Примеры остался Жюль Кунде.

Ранее сегодня, 12 августа, "Барселона" активировала 4-й финансовый рычаг – продажу ещё 24,5 % акций продакшн-студии Barca Studio, чтобы зарегистрировать новичков. "Сине-гранатовые" получили за сделку 100 миллионов евро.

Сообщалось, что 4-й рычаг позволит клубу зарегистрировать почти всех новичков, а оставшихся дозаявят, после уменьшения бюджета зарплат. Вероятно, подразумевается, что Жерар Пике пойдет на снижение зарплаты. В клубе уверены в успехе.

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В статье: Роберт Левандовский Рафинья Барселона Ла Лига Андреас Кристенсен Франк Кесси
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Источник:
laliga.com

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