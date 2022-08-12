Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона уже зарегистрировала 4-х новичков на сезон Ла Лиги
Маленькими шагами к большим свершениям
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Официальный сайт Ла Лиги показывает 4-х зарегистрированных новичков "Барселоны". На данный момент Хави может использовать Левандовского, Рафинью, Кесси и Кристенсена.
Игроки отобразились в трансферах "Барселоны" на официальном сайте Лиги.
Вне регистрации на сезон Примеры остался Жюль Кунде.
Ранее сегодня, 12 августа, "Барселона" активировала 4-й финансовый рычаг – продажу ещё 24,5 % акций продакшн-студии Barca Studio, чтобы зарегистрировать новичков. "Сине-гранатовые" получили за сделку 100 миллионов евро.
Сообщалось, что 4-й рычаг позволит клубу зарегистрировать почти всех новичков, а оставшихся дозаявят, после уменьшения бюджета зарплат. Вероятно, подразумевается, что Жерар Пике пойдет на снижение зарплаты. В клубе уверены в успехе.
Популярное сейчас
- Две группы и 16 команд. Список участников и календарь матчей Первой лиги
- "Убийство – грех!" Ломаченко опубликовал интервью митрополита московского патриархата
- Уже двенадцать стран закончили сезон УЕФА с более низким рейтингом, чем у дисквалифицированной россии
- Матчи Динамо и Зари, Суперкубок УЕФА, старт Италии и Испании. Расписание футбола на 8-14 августа
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО