Барселона продлила контракт с 20-летним полузащитником, включив клаусулу в размере один миллиарда евро

Испанская "Барселона" продлила контракт со своим 20-летним воспитанником Нико Гонсалесом. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Отметим, что предыдущий контракт между сторонами завершался в июне 2024 года.

Также в контракте прописана клаусула с классической для каталонцев заоблачной суммой в размере одного миллиарда евро.

Отметим, что на данный момент Нико не выступает за "Барселону". До лета 2023 года он будет в расположении "Валенсии" на правах аренды, которая не предусматривает право выкупа.

Напомним, что полузащитник находится в структуре каталонцев с 11 лет. На его счету два гола и два ассиста в 36 матчах за первую команду "блауграны".