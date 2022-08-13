  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона продлила контракт с 20-летним полузащитником, включив клаусулу в размере один миллиарда евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона продлила контракт с 20-летним полузащитником, включив клаусулу в размере один миллиарда евро

Испания
(1 голосов)

И сразу отдала его в аренду

Барселона продлила контракт с 20-летним полузащитником, включив клаусулу в размере один миллиарда евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанская "Барселона" продлила контракт со своим 20-летним воспитанником Нико Гонсалесом. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Отметим, что предыдущий контракт между сторонами завершался в июне 2024 года.

Также в контракте прописана клаусула с классической для каталонцев заоблачной суммой в размере одного миллиарда евро.

Отметим, что на данный момент Нико не выступает за "Барселону". До лета 2023 года он будет в расположении "Валенсии" на правах аренды, которая не предусматривает право выкупа.

Напомним, что полузащитник находится в структуре каталонцев с 11 лет. На его счету два гола и два ассиста в 36 матчах за первую команду "блауграны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде