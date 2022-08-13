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Барселона продлила контракт с 20-летним полузащитником, включив клаусулу в размере один миллиарда евро
И сразу отдала его в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская "Барселона" продлила контракт со своим 20-летним воспитанником Нико Гонсалесом. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.
Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Отметим, что предыдущий контракт между сторонами завершался в июне 2024 года.
Также в контракте прописана клаусула с классической для каталонцев заоблачной суммой в размере одного миллиарда евро.
Отметим, что на данный момент Нико не выступает за "Барселону". До лета 2023 года он будет в расположении "Валенсии" на правах аренды, которая не предусматривает право выкупа.
Напомним, что полузащитник находится в структуре каталонцев с 11 лет. На его счету два гола и два ассиста в 36 матчах за первую команду "блауграны".
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