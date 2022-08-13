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Бускетс пойдет на понижение зарплаты, чтобы подписать новый контракт с Барселоной
Игрок хочет остаться в Каталонии
Фото: Barca Universal
Опорный полузащитник "Барселоны" Серджио Бускетс согласится на понижение зарплаты для того, чтобы остаться в клубе.
Впрочем, испанец не уверен, что предложенные клубом условия – адекватные, и готов только перенести часть зарплаты на новый год контракта, который стороны должны подписать. На этом в переговорах настаивает агент Бускетса.
"Барселона" в свою очередь готова на продление соглашения с опцией его расторжения следующим летом после погашения всех долгов.
Переговоры между клубом и 34-летним хавбеком продолжаются уже 3 дня, и дальше стороны продолжат контакты.
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