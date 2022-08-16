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Эйбар выкупил контракт экс-форварда Шахтера и Карпат
Аргентинец задержится во втором испанском дивизионе
Фото: SD Eibar
Аргентинский форвард Густаво Бланко Лещук определился с новым клубом.
Нападающий продолжит карьеру в "Эйбаре", который сейчас играет в Сегунде (второй по силе дивизион Испании). Контракт с аргентинцем был подписан на два года.
???? OFICIAL | OFIZIALA ????— SD Eibar (@SDEibar) August 16, 2022
Blanco Leschuk regresa y firma con el Eibar hasta 2024
???? https://t.co/C05yjwawbI
Blanco Leschuk Eibarrera itzuli da eta 2024ra arte sinatu du talde armaginarekin
???? https://t.co/iuDp6CD8aw#BetiArmaginak #LaLigaSmartBank pic.twitter.com/yR9VEz5x5Y
Для Густаво играть за "Эйбар" не впервые. Находясь на контракте у "Антальяспор", он провел год в аренде именно в составе "оружейников". Всего на его счету 39 игр, шесть голов и две голевые передачи.
Напомним, что ранее Бланко Лещук успел поиграть в УПЛ, защищая цвета "Карпат" и "Шахтера".
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