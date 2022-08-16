Эйбар выкупил контракт экс-форварда Шахтера и Карпат

Аргентинский форвард Густаво Бланко Лещук определился с новым клубом.

Нападающий продолжит карьеру в "Эйбаре", который сейчас играет в Сегунде (второй по силе дивизион Испании). Контракт с аргентинцем был подписан на два года.

???? OFICIAL | OFIZIALA ????



Blanco Leschuk regresa y firma con el Eibar hasta 2024

???? https://t.co/C05yjwawbI



Blanco Leschuk Eibarrera itzuli da eta 2024ra arte sinatu du talde armaginarekin

???? https://t.co/iuDp6CD8aw#BetiArmaginak #LaLigaSmartBank pic.twitter.com/yR9VEz5x5Y — SD Eibar (@SDEibar) August 16, 2022

Для Густаво играть за "Эйбар" не впервые. Находясь на контракте у "Антальяспор", он провел год в аренде именно в составе "оружейников". Всего на его счету 39 игр, шесть голов и две голевые передачи.

Напомним, что ранее Бланко Лещук успел поиграть в УПЛ, защищая цвета "Карпат" и "Шахтера".