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Эйбар выкупил контракт экс-форварда Шахтера и Карпат

Испания
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Аргентинец задержится во втором испанском дивизионе

Эйбар выкупил контракт экс-форварда Шахтера и Карпат

Фото: SD Eibar

UA-Футбол
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Аргентинский форвард Густаво Бланко Лещук определился с новым клубом.

Нападающий продолжит карьеру в "Эйбаре", который сейчас играет в Сегунде (второй по силе дивизион Испании). Контракт с аргентинцем был подписан на два года.

Для Густаво играть за "Эйбар" не впервые. Находясь на контракте у "Антальяспор", он провел год в аренде именно в составе "оружейников". Всего на его счету 39 игр, шесть голов и две голевые передачи.

Напомним, что ранее Бланко Лещук успел поиграть в УПЛ, защищая цвета "Карпат" и "Шахтера".

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В статье: Густаво Бланко Лещук Эйбар
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