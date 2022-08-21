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Реал может заменить Каземиро игроком Тоттенхэма
Пьер-Эмиль Хёйберг – в шортлисте мадридцев
Фото: The Guardian
Мадридский "Реал" только что отпустил многолетнего лидера команды Каземиро в "Манчестер Юнайтед" за 70 миллионов евро. Как утверждает издание Mundo Deportivo, менеджмент гранда уже ищет игроков на замену бразильцу.
По информации медиа, в шортлисте мадридцев присутствует хавбек лондонского "Тоттенхэма" и сборной Дании Пьер-Эмиль Хейберг. Датчанин является ключевым игроком "шпор" с тех пор, как его приобрели у "Саутгемптона" летом 2020 года за 16 миллионов фунтов.
Также Mundo Deportivo сообщает об интересе "Реала" к полузащитнику "Ньюкасла" Бруно Гимараэшу. Однако клуб утверждает, что бразилец не продается.
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