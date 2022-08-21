  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал может заменить Каземиро игроком Тоттенхэма
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал может заменить Каземиро игроком Тоттенхэма

Испания
(1 голосов)

Пьер-Эмиль Хёйберг – в шортлисте мадридцев

Реал может заменить Каземиро игроком Тоттенхэма

Фото: The Guardian

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" только что отпустил многолетнего лидера команды Каземиро в "Манчестер Юнайтед" за 70 миллионов евро. Как утверждает издание Mundo Deportivo, менеджмент гранда уже ищет игроков на замену бразильцу.

По информации медиа, в шортлисте мадридцев присутствует хавбек лондонского "Тоттенхэма" и сборной Дании Пьер-Эмиль Хейберг. Датчанин является ключевым игроком "шпор" с тех пор, как его приобрели у "Саутгемптона" летом 2020 года за 16 миллионов фунтов.

Также Mundo Deportivo сообщает об интересе "Реала" к полузащитнику "Ньюкасла" Бруно Гимараэшу. Однако клуб утверждает, что бразилец не продается.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Каземиро Тоттенхэм (Лондон) Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде