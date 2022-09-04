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Отец Холанда: Мы решили не переходить в Реал, так как там играет Бензема. Мог быть еще и Мбаппе
Конкуренция в "Сити" не такая серьезная
Getty Images
Отец Эрлинга Холанда, Альф-Инге, рассказал, почему форвард перешел в "Манчестер Сити", а не в "Реал":
"Мы задумались: "Кому нужен центральный нападающий?" Это и стало первым критерием. "Манчестер Сити" мы оценили на 10 баллов из 10 в этом отношении. Это был идеальный вариант.
"Реалу" мы поставили 5 или 6 из 10. Дело в том, как сейчас играет Карим Бензема. А еще мы думали, что они подпишут Мбаппе", – сказал Альф-Инге.
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Источник:Sport.fr
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