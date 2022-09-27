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Бензема восстановился после травмы и может сыграть против Осасуны

Испания
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Лидер "Реала" готов помочь мадридцам

Бензема восстановился после травмы и может сыграть против Осасуны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский нападающий "Реала" Карим Бензема может появиться на поле уже в ближайшем туре испанской Ла Лиги.

34-летний форвард восстановился после травмы колена, сообщает El Chiringuito TV. Поэтому есть большая доля вероятности, что француз сможет помочь "сливочным" в поединке чемпионата Испании против "Осасуны" (2 октября).

Напомним, Бензема получил повреждение в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика". В текущем сезоне на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 6 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
El Chiringuito TV

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