Модрич приехал из расположения сборной с травмой

Полузащитник "Реала" Лука Модрич вернулся из расположения сборной Хорватии с повреждением бедра, сообщает Relevo. 37-летний хавбек пропустит 8-10 дней.

Это значит что Лука восстановится к Класико 16 октября. Есть вероятность что Лука уже сыграет в матче с "Шахтером" 5 октября.

Тем не менее, матч с "Осасуной" 2 октября хорват практически точно пропустит.