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Модрич приехал из расположения сборной с травмой
Этот чемпионат мира войдет в историю по травматичности
Фото: https://twitter.com/lukamodric10
Полузащитник "Реала" Лука Модрич вернулся из расположения сборной Хорватии с повреждением бедра, сообщает Relevo. 37-летний хавбек пропустит 8-10 дней.
Это значит что Лука восстановится к Класико 16 октября. Есть вероятность что Лука уже сыграет в матче с "Шахтером" 5 октября.
Тем не менее, матч с "Осасуной" 2 октября хорват практически точно пропустит.
Se trata de una lesión muscular a la altura de la cadera.— Relevo (@relevo) September 28, 2022
???? Podría regresar contra el Shathkar o para la visita del Barcelona. pic.twitter.com/2bserCAQ66
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