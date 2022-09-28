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Модрич приехал из расположения сборной с травмой

Испания
(1 голосов)

Этот чемпионат мира войдет в историю по травматичности

Модрич приехал из расположения сборной с травмой

Фото: https://twitter.com/lukamodric10

Новина українською

Полузащитник "Реала" Лука Модрич вернулся из расположения сборной Хорватии с повреждением бедра, сообщает Relevo. 37-летний хавбек пропустит 8-10 дней.

Это значит что Лука восстановится к Класико 16 октября. Есть вероятность что Лука уже сыграет в матче с "Шахтером" 5 октября.

Тем не менее, матч с "Осасуной" 2 октября хорват практически точно пропустит.

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Комментарии (1)
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Аlgrаb (Костопіль)
28.09.2022 в 23:29
Впевнена перемога Реалу 2-1
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