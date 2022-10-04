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Анчелотти: ЛЧ – самый важный турнир. Иногда разговорами об удаче прикрывают проблемы своей команды

Испания
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Хави открыл ящик Пандоры своими комментариями о Лиге чемпионов

Анчелотти: ЛЧ – самый важный турнир. Иногда разговорами об удаче прикрывают проблемы своей команды

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о значимости турниров. Итальянец заочно ответил Хави на его комментарии о закономерностях в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

"Я всегда хочу побеждать в Лиге чемпионов. Чемпионат важен, но ЛЧ – это самый важный турнир.

Эти турниры отличаются друг от друга. В одном 38 игр, в другом гораздо меньше. Иногда все решается в 180-минутном противостоянии. И здесь важны детали.

Здесь не идет речь об удаче или невезении. Иногда разговорами об удаче прикрывают проблемы своей команды или достоинства соперника.

Если я скажу, что "Реалу" не повезло с "Осасуной", я умолчу о наших проблемах во владении мячом и достойной игре соперника.

Важно уделять внимание и мелким деталям. В ЛЧ можно забить три гола за несколько минут. У меня было подобное. Это может случиться и в полуфинале. Сильный характер дает контроль над мелкими деталями.

И "Реал" – это команда, которая выжимает больше других из этих небольших деталей", – сказал менеджер.

Ранее Хави высказался, что победа в Ла Лиге более закономерна, чем в Лиге чемпионов.

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В статье: Карло Анчелотти Хави Реал (Мадрид)
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Источник:
as.com

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