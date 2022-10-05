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Барселона хотела пожаловаться в УЕФА на судейство в матче с Интером, но передумала

Испания
(1 голосов)

Можно ещё попросить переиграть матч

Барселона хотела пожаловаться в УЕФА на судейство в матче с Интером, но передумала

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

"Барселона" не будет жаловаться в УЕФА на судейство в матче 3-го тура Лиги чемпионов с "Интером", сообщает Diario Sport. Клуб хочет выразить свою позицию другим способом.

На 90-й минуте матча мяч попал в руку защитника "Интера" Дензела Думфриса, который находился в своей штрафной. Судьи во главе со Славко Винчичем приняли решение не назначать пенальти в пользу "Барсы".

Ранее AS сообщал, что "сине-гранатовые" собирались подать официальную жалобу в УЕФА.

В клубе, кроме того, хотели сделать так, чтобы их матчи больше никогда не судил видеоарбитр Пол ван Букел. Он работал на двух последних матчах "Барсы" в ЛЧ и, по мнению "Барселоны" не назначил пенальти на Усмане Дембеле в матче с "Баварией".

После внутреннего обсуждения в "Барселоне" решили, что жалоба не лучший вариант, чтобы донести свои мысли. Клуб хочет сделать это другим способом.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Барселона Интер (Милан)
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Alex-696 (Немирів)
05.10.2022 в 19:05
Єслі ви нє отзовьотєсь - ми напішем в Спортлото! (с)
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