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Барселона хотела пожаловаться в УЕФА на судейство в матче с Интером, но передумала
Можно ещё попросить переиграть матч
Фото: twitter.com/Inter
"Барселона" не будет жаловаться в УЕФА на судейство в матче 3-го тура Лиги чемпионов с "Интером", сообщает Diario Sport. Клуб хочет выразить свою позицию другим способом.
На 90-й минуте матча мяч попал в руку защитника "Интера" Дензела Думфриса, который находился в своей штрафной. Судьи во главе со Славко Винчичем приняли решение не назначать пенальти в пользу "Барсы".
Ранее AS
В клубе, кроме того, хотели сделать так, чтобы их матчи больше никогда не судил видеоарбитр Пол ван Букел. Он работал на двух последних матчах "Барсы" в ЛЧ и, по мнению "Барселоны" не назначил пенальти на Усмане Дембеле в матче с "Баварией".
После внутреннего обсуждения в "Барселоне" решили, что жалоба не лучший вариант, чтобы донести свои мысли. Клуб хочет сделать это другим способом.
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