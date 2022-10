Его называют новым Джеррардом и будущим капитаном Реала: все, что вы хотели знать о Феде Вальверде

На самом деле Феде Вальверде всегда таил в себе некую скрытую силу.

Это не то, что видно в зеркале или через строки интервью. Скорее, это способность реагировать на события не так, как посредственности – не сдаваться, не сбиваться на мелочи, прогрессировать. И так было с самого начала.

Когда в декабре 2014-го Вальверде забраковал "Арсенал", он без всяких заявлений и слез поехал на Копа Америка U-17, где забил 7 голов в 8 матчах, и тем привлек внимание "Ман Сити", "Челси", "Барсы", "ПСЖ", "Реала"; с поджатым хвостом вернулись к парню и "Канониры" - конечно, он на них не посмотрел.

Феде тогда подписался в "Реале", ведь какой латиноамериканец не мечтает играть на "Сантьяго Бернабеу"? Ну, а еще Жуни Калафат очень классно умеет убеждать.

***

Скрытая сила ощущалась в Вальверде и в "Кастилье", где подобралась эффектная группа с Хакими, Эдегором, Эрмосо. Но Феде и в ней было тесно.

Летом 2017-го он уехал на чемпионат мира U-20, где получил более масштабную роль и сразу выиграл Серебряный мяч как второй лучший игрок турнира.

Скажите честно, вы слышали об этом в прессе? Может, Феде пиарили агенты, тренеры, а родители наперебой давали интервью?

Продвижение уругвайца – настоящий олдскул. Вместо разговоров El Pajarito (Колибри), отправили учиться мужскому футболу в "Депортиво" в сезон, когда галисийцы вылетели из элиты. Ну, а дальше Сантьяго Солари без раскачки бросил Феде в бой за "Реал".

Солари выпускает Вальверде. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jeroen Meuwsen/Soccrates

"Реал" тогда драматично проиграл 0:1, а Солари вскоре сняли с должности, однако кто сейчас бросит камень в его огород?

***

Точно не Жуни Калафат – он изначально не сомневался в успехе парня, на которого потратил 5 млн:

Вальверде соответствовал этой характеристике в 2018 году и соответствует сейчас. Просто взгляните на его футболку после дерби против "Атлетико" – в ней он весь.

Другое дело, что и приобретенного за годы тоже набралось немало. Скрытая сила не спала - пробуждаясь, она открывала в Феде новые грани.

Сейчас вспоминается январь 2020-го – тогда о Вальверде громко заговорили как о костоломе. Альваро Мората на 115-й минуте выбегал на ворота "Реала" в матче за Суперкубок и Феде без колебаний въехал ему сзади в ноги. Прямая красная, да, но Мадрид был спасен, и в серии пенальти таки взял трофей.

После игры Диего Симеоне не сердился, а лишь дал Вальверде дружеский подзатыльник – по всему видно, почувствовал родную душу.

Но Феде не задержался в роли тупого бульдога.

***

Он двигался дальше, и пока в центре полузащиты места не давали, нашелся на правом краю, где Бэйл деградировал, Асенсио не тянул, а Карвахалю было слишком тяжело одному.

Изначально решение Зидана выглядело ситуативным, однако потом в основе закрепился Винисиус, и "Реалу" для баланса понадобился умеренный, надежный игрок на противоположном от бразильца фланге. Ну, а кто лучше Феде страхует, отбирает и атакует свободное пространство?

"Колибри" в этой роли даже "Барселоне" забил. Уже тогда в Мадриде заметили, что у парня классный удар, но это было разово.

Приход Анчелотти особо ничего не изменил для Вальверде – ну, может немного чаще стал выходить в центре, а то ведь Модрич с Кроосом уже оформили пенсионные:

Не сказать, чтобы Вальверде от этого слишком страдал. К 2021-му он уже зарекомендовал себя как один из лидеров нового Уругвая, где ему помогают Араухо из "Барсы", Нуньес из "Ливерпуля" и Бентанкур из "Тоттенхэма"; в "Реале" же Феде мог рассчитывать на постоянную практику в больших матчах на правом фланге.

В текущем сезоне Вальверде почти привязан к правому флангу. Скрин: totalfootballanalysis.com

Помните безнадежные для Мадрида 0:1 на поле "ПСЖ"? А 3:4 на "Этихаде", когда "Реалу" люто повезло? Это были два единственных матча в плей-офф ЛЧ, когда справа играл не Вальверде.

Анчелотти себе не враг, так что на финал выбрал проверенную опцию. Феде в тот вечер играл и третьего нападающего, и четвертого хавбека, и пятого защитника, а вдобавок еще и идеальной голевой отличился.

Блестящая игра, но вы же помните о скрытой силе? Ей и этого оказалось мало.

***

Анчелотти увидел это летом на тренировках и по-итальянски эффектно бросил вызов:

Что ж, сейчас на улице середина октября, а Феде уже забил 4. Кроме того, на его счету две голевые и – внимание! – наибольшее количество созданных моментов в топ-лигах, а также ЛЧ.

Для опорника, вынужденно выходящего справа, это аномалия, но остается ли уругваец опорным прямо сейчас? Его показатель отборов упал вдвое (0,6); перехватов и подавно почти не стало (0,1). При этом количество ударов по воротам выросло в два раза (с 1,1 до 2,1), а пасов под удар стало еще больше (с 0,8 до 1,8).

Вальверде больше не играет "фальшивого вингера", не "дает баланс" – теперь он настоящий фланговый нападающий, и к тому же чертовски эффективный.

Футбольный мир пока пытается это переварить. Transfermarkt поднял ценник Феде до 80 млн евро; Луис Суарес сравнивает его со Стивеном Джеррардом, который тоже мог играть как опорного, так и атакующего хава; Флорентино Перес вслух размышляет о временах, когда Вальверде "станет капитаном "Реала".

Federico Valverde created 7 chances against Shakhtar, no player created more in a single #UCL game this week.



And he was still flying into tackles. ???? pic.twitter.com/gL3mFc7lCf