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Примера. Реал Мадрид - Барселона 3:1. Играть надо с первых минут

Испания
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Каталонцы поздно спохватились

Примера. Реал Мадрид - Барселона 3:1. Играть надо с первых минут

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед Эль Класико "Реал" и "Барселона" имели одинаковое количество очков в Ла Лиге, и каталонцы даже опережали Мадрид за счет лучшей разницы голов. Но что мы увидели в очном матче?

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Доминирование "Реала" в течение 60 минут и только после этого "Барса" начала показывать свой футбол и создавать остроту. Поздновато, не находите?

Хозяева открыли счет в первой же опасной вылазке - Кроос прошел Бускетса, вывел на ворота Винисиуса, а Бензема добил мяч в сетку после сэйва тер Штегена.

Пропустив, "Барса" нашла силы прибавить. Рафинья часто давил на Менди, которому мало помогал Винисиус, и в одной из таких атак Левандовский чудом не замкнул дальнюю штангу - правда, был офсайд.

"Реал" переждал сложный период и еще перед перерывом забил второй - Феде Вальверде хлестко попал в угол ворот метров с 20-ти. И на этом команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался с второго гола Бензема - на сей раз, Карим все сделал сам - но арбитры свистнули офсайд. Других явных возможностей у "Реала" не было, но он и не форсировал событий; можно даже сказать, ждал свистка.

И тут внезапно ожила "Барса". Замены сильно помогли - с Альбой, Гави, Фати, Ферраном "Кулес" предстали другой командой, и это камень в огород Хави. С составом он не угадал.

Под занавес игры Мадриду пришлось понервничать, а Лунину - попрыгать, и в одном из эпизодов он таки вытащил мяч из сетки - это Ферран замкнул отличный прострел Фати.

Более того, все могло быть вообще плохо для "Реала", если бы арбитр Хосе Санчес Мартинес свистнул фол на Левандовском, которого (как показалось) в штрафной толкал Карвахаль, но судья промолчал. А после этого еще и увидел фол от Эрика Гарсии на Родриго, и бразилец с точки установил финальный счет.

Безусловно, Хави и Лапорта будут говорить о судействе уже сегодня - Санчес Мартинес сам дал повод. С другой стороны, кто мешал "Барсе" начинать играть со старта, а не с 65-й минуты? Именно это, а не один свисток, стало залогом победы Мадрида, который теперь в таблице опережает "Кулес" на три очка. Немного, да, но психологически это преимущество сложно переоценить.

9-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Барселона" - 3:1

Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 (с пенальти) - Ферран Торрес, 83

"Реал": Лунин - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Камавинга, 78), Чуамени, Кроос - Вальверде, Бензема (Асенсио, 88), Винисиус (Родриго, 85)

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде (Альба, 60) - де Йонг, Бускетс (Гави, 60), Педри (Кессье, 83) - Рафинья (Ферран Торрес, 60), Левандовский, Дембеле (Фати, 73)

Предупреждения: Винисиус, 37, Модрич, 75 - Гави, 81, Кессье, 90+2

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (96)
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Spokoyno (Київ)
16.10.2022 в 20:51
Передивився обзор. Дійсно гості створили не менше... утім реалізація 5%! Жодного сейву від Луніна... Ну і пенальті момент доволі суперечливий... Із розряду "тільки для СВОЇХ"! Чужим картку за симуляцію!
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0
0
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culesmierda (Тернопіль)
16.10.2022 в 20:31
Там Хосепік вирішив підтримати своїх і теж програв топ-матч Добре привітали Мессі з 18-ю рiчницею його дебюту за Барселону
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+2
-2
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oleksa_lv (Львів)
16.10.2022 в 20:25
Перес,заряди суддів на матч з Вікторією,шоб пєрдаки у барсюків порозривало......
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+3
-2
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Крістофер (Луцьк)
16.10.2022 в 20:18
А Левандовські був?
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+5
-2
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culesmierda (Тернопіль)
16.10.2022 в 20:19
Та таке, як завжди з командами топ-рiвню. Десь бiгав
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+4
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.10.2022 в 20:11
И да.. Вот, что хотел сказать дурачку роме синчуку. Ты, чучело, когда прекратишь позориться? Ты зачем игроков Барселоны называешь "кулес"? Ты идиот? Или ты так до сих пор и не выучил, что "кулес", это - фанаты Барселоны, но никак не игроки клуба... Это слово означает - "задницы", но оно не имеет негативного оттенка.. Но это уже совсем другая история... ранальда+бадр хари = любовь до гроба. И там всегда - 69!!!
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+3
-5
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hrdhrd (Украина)
16.10.2022 в 20:15
Про кулес не удивлен, есть у вас что-то, какая-то любовь к задницам, особенно к задницам Роналду и Бадра Хари.
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+5
-3
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Spokoyno (Київ)
16.10.2022 в 20:07
2+2=4
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+1
-5
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oleksa_lv (Львів)
16.10.2022 в 20:37
аріфметику за 1 клас проходиш?
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+1
-2
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Spokoyno (Київ)
16.10.2022 в 20:46
Перевіряю дітЛОХів на елементарні знання... Принаймні троє навіть цього НЕ знають!
0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.10.2022 в 19:56
Как оказалось, глупый фло перес очень боится даже такую Барселону. У которой, из-за травм, полностью экспериментальная линия обороны, у которой на день меньше отдыха, у которой снова, в отличии от реала, выездной матч. Минут за 15 до конца матча карвахахаль заплетает ноги Левандовски, затем, чтоб поляк своими акробатическими трюками, которые демонстрировал уже не раз в футболке Барсы, не достал мяч, пригвоздил поляка наступом на его левую ногу. И это не пенальти. И это даже не для просмотра кино... А в случае симуляции игрока реала, когда его ноги никто не касался, это пенальти. Это просто стыд и позор! Обосрался арбитришка, уж сильно боялся он, что не сможет обеспечить реалу результат, после того, как Роберто и затем Фати могли сравнять счет. Интересно, а кто-то из фанатов реала аргументированно докажет мне, что я не прав? .... По причине событий в Украине в начале прошлой недели, вообще не смотрел футбол. Прокомментирую игру с Интером. Опять же, здесь нужно вернуться к двум факторам. Барса, какой она предстала после перерыва на игры сборных и арбитры. Как я уже говорил, те арбитры из Нидердандов, которые в будке ВАР не захотели увидеть руку игрока интера, не просигнализировали арбитру в поле о пенальти, они же не увидели фол на Дембеле в матче с Баварией. Как оказалось, эти два клоуны, это друзья Р. Кумана... Кстати, эти же арбитры, работая на матче ЛЕ с участием Бетиса, точно такую руку, что была у Дюмфриса, в том матче увидели. И пенальти там был...Очень может быть, два чистых не поставленных пенальти в столь принципиальных матчах ЛЧ, это месть Барсе за своего друга. Как все помнят, до перерыва на игры сборных, Барса, за исключением Райо, выносила всех крупно. Затем, череда травм защитников, Араухо, Кунде, Алонсо, Бельерин, Кристенсен. А теперь вспоминаем голы, что залетели в ворота Барсы... Два матча с интером, голы сегодня (левый пенальти не считаем). Откуда прилетели голы? Правильно... Все 6 голов из центральной зоны!!! Вот и получается, лепил Хави, лепил оборону, Тер Штеген рекорды бил, что играл на ноль... И тут бац - череда травм... Вот и пришлось Хави снова лепить из защиты непонятно что... Что касается Мадрида, говорю без иронии и сарказма, это очень слабая команда. Без своего почерка, без идей и фантазий. После 2-0 подумал, вполне может быть, реал вынесет Барсу с такой экспериментальной защитой очень крупно, но нет... Вот уже лет 25, или около этого, реал не выигрывал у Барсы с разницей в три мяча... В то время, как Барса имеет таких побед более 10... И, несмотря на очень плохую игру Барсы, по причине, прежде всего, усталости, реалу, чтобы добыть победу, снова понадобилась помощь арбитра. Это позор, что тут сказать.. Метатель капитанских повязок из Португалии - гей и насильник!
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+4
-5
Dr. House (Поділля)
16.10.2022 в 20:01
Ого, знову каналізацію прорвало Алєнь, а де ти був після феєричного проходу Барсотушки в ЛЄ в матчі із Інтером?
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+6
-3
metall5291 (Kharkiv)
16.10.2022 в 20:02
Снова плохие арбитры () Где же вам хороших набрать.???
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+5
-4
Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 20:03
Браво, Оленю!!! Давно так не сміявся!!!
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+5
-3
avatar
Iгнатенко
16.10.2022 в 20:03
Реал Мадрид переміг і я вас переміг прочитав лише перше речення вашої довгої відмазки. Десь в Парижі це би проконало. Я гадаю, що ви зрозуміли натяк справжнього вболівальника Барселони
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+5
-3
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oleksa_lv (Львів)
16.10.2022 в 20:06
знов від санітарів втік?
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+4
-3
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hrdhrd (Украина)
16.10.2022 в 20:09
Кинокомедия "Перес, друзья Кумана на VAR и другие приключения Лапорты"
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+4
-2
Dr. House (Поділля)
16.10.2022 в 19:51
Барсі не вистачало Піке...))
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+2
-4
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.10.2022 в 19:57
Тогда Родриго был бы в оффсайде, тот бы не поспел? ;)
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-2
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scorpius (Ck)
16.10.2022 в 19:44
Не сказал бы, что Барса так уж плохо сыграла, но сейчас период когда Мадрид на коне. В целом, хороший матч.
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Dr. House (Поділля)
16.10.2022 в 19:34
Феєричне відродження Барсотушки. Стільки кредитів набралися, продали себе взайми на 30 років... А результат... Після четвертого туру (!!!) вилетіли із ЛЧ в ЛЄ( минулого року після 5-го))), проти сильних команд просто ніякі!! ВВАЗРАЗЖДЄНІЄ!!!
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-4
Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:35
... і " Вялічіє"...
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.10.2022 в 19:38
Погоди. Ща Барселона в раздевалке подумает над 6 очками с Баварией и Викторией при условии проигрыша Интером Баварии и Виктории и мысленно ещё побудут в плей-офф.
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Dr. House (Поділля)
16.10.2022 в 19:43
Іронія умісна
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-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.10.2022 в 19:34
Ще б Лівер виграв і Марсель, ото було б круто))))
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metall5291 (Kharkiv)
16.10.2022 в 19:29
Победа Реала смотрелась и читалась до матча. Реал сейчас на ходу и с минимумом проблем (у кого их нет???). Ну а Барса - она вся в проблемах и поиске своей игры и (очень похоже) тренера тоже. Барселонское сердце Хави (как и динамовское Блохина) - ну то таке (). Еще у болельщиков Барсы была надежда на Лунина, как на слабое звено. Но в Реале кроме Лунина есть еще 10 полевых игроков, которые понимали, что не стоит рисковать и усугублять. Да и Лунин сыграл на уровне. С чем его и поздравляем, Эль Классико все же отыграл. Всех наших с победой. Всем не нашим - не унывать. Второе место от Барсы никуда не уйдет. Просто нет на него претендентов в Ла Лиге , увы.
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Iгнатенко
16.10.2022 в 19:32
В вашому коментарі прослідковується думка істоти, яку тут барселохом називають. Ну не можуть дві людини настільки елементарно розмірковувати
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metall5291 (Kharkiv)
16.10.2022 в 19:37
щось хотіли сказати?
0
-5
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Iгнатенко
16.10.2022 в 19:39
metall5291, звісно! Некрасиво з чужого нікнейму писати, особливо від людини, яка не заходить сюди вже давно
+1
-5
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Барселиниуc (землянин)
16.10.2022 в 19:58
Слышь, ты, истота жидовская, хавальнік свой гнилой прикрой. Это писал Вадим Малазийский, а не я.
+2
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metall5291 (Kharkiv)
16.10.2022 в 19:42
я пишу зі свого нікнейму. Іноді дехто теж пише ніби від мене. Але це написав я. Не вірите - не треба. Коли мені заходити та куди - дозвольте (будьте ласкаві) мені вирішувати самому.
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Барселиниуc (землянин)
16.10.2022 в 20:05
Вадим, а шо ещё можно ожидать от главного провокатора сайта Витька обрезанного, который тут шифруется под ником Игнатенко?
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metall5291 (Kharkiv)
16.10.2022 в 20:08
Я так и понял, что это витюня-дятел, а сейчас убедился на 100%. Люди заходят сюда о футболе поговорить, а этому всё надо. Кто заходил, куда заходил. В общем мелкий пакостник.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
16.10.2022 в 20:52
Дійсно, захист відіграв так, щоб Луніну менше було роботи. Не накосясячив і добре, в пропущеноу не будуть звинувачувати.
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Spokoyno (Київ)
16.10.2022 в 19:24
На "счастья" прийшли діти... Не зміг подивитися... Проте статистика ударів 8/18 з них 0:3 з площини воріт, утім знов перемога за тими хто менше б'є... То ЖАХлива реалізація. Ну і як завжди якась П... наVARила, щоб гості не рипались. PS НаФІГа так багато атакувати бити, якщо реалізація П'ЯТЬ відсотків. В господарів 37%.
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oleksa_lv (Львів)
16.10.2022 в 19:25
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+4
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Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:26
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+4
-4
Dr. House (Поділля)
16.10.2022 в 19:26
АНАЛітик з'явився . Все одно тобі до Алєня ще далеко
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+4
-4
Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:32
А де пропав Монреальський Олень? Невже далі збирає інфу про Переса в МІ 6?
+2
-5
Dr. House (Поділля)
16.10.2022 в 19:36
В нього тєчка
+2
-4
Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:40
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Iгнатенко
16.10.2022 в 19:27
Вам матч потрібно було дивитися, щоб не смішити людей зараз
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.10.2022 в 19:31
Количество не равно качество. 18 ударов? Ну, я пару-тройку запомнил (Фати, Левандовски и Рафинья в начале матча в руки Лунину нанёс лёгенький).
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Spokoyno (Київ)
16.10.2022 в 19:41
Ти диви скільки ексПЕРДів повилазило Я їм статистику, а вони свою пиху... Може щось спростуєте... Що була інша кількість ударів? Чи реалізація гостей зовсім не близько до нуля! Проти чого дитЛОХі возбудилися?
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-3
Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:46
На результат поглянь, Чмоська....
+2
-3
Dr. House (Поділля)
16.10.2022 в 19:46
Засунь статистику собі у сраку . Статистика почала набиратися в другому таймі після 0:2, коли все було ясно. І ,до речі, Лунін взагалі ніякої роботи не мав
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.10.2022 в 19:47
Серьёзно. До п***ы эта статистика. Не создали ничего. Можно с центра поля бить вратарю в руки и за тайм 50 ударов в створ для статистики насобирать. Толку?
+2
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Spokoyno (Київ)
16.10.2022 в 19:56
РЕАЛьно за такий славетний клуб "вболівають" одні д... які б'ються в істериці! А тому що їх обранці виграли чи програли
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.10.2022 в 19:23
Реал, як і Шахтар виграли по 3.1! І все по ділу! Реально втричі сильніші!
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Dr. House (Поділля)
16.10.2022 в 19:21
Барселохоалєні, як там, дно ще не пробите? Королівський Клуб довів, що минулосезонні 0:4 після першого видатного камбеку із ЖКХ ім.Меськи(далі було ще два : із Челсі і МС) на фоні втоми напіврезервним складом- це просто випадковість!. Просто тоді феєрив Обамеянг, а Левандовські , як виявилося, - це гроза Бохумів із Кадісами
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Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:26
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+2
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oleksa_lv (Львів)
16.10.2022 в 19:29
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Барселиниуc (землянин)
16.10.2022 в 19:36
Я конечно Барсу не оправдываю, но в противовес твоему комменту, морфинист Дурхаус, скажу: Барса имела на один день отдыха меньше после ЛЧ, чем Реал, где она играла не с Шахтёром из колхозного чемпионата, а с Интером в матче жизни и смерти на минутку, и в защите у Барсы из-за травм не играли два основных центральных защитника, Араухо и Кристинсен, отчего и такие огромные провалы в обороне и как следствие пропущенные голы. А также то, шо у вас Тренер Анчелотти, а у нас недалёкий физрук Хави.
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+2
-4
Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:41
Але ти й лошара, Барсолошара....
+2
-4
Dr. House (Поділля)
16.10.2022 в 19:41
Барселох, а як ти, іждівєнєц, співав після 0:4 в березні, забув, скотиняка? Коли Королівський Клуб виснажений після видатного камбеку із ЖКХ, напіврезервним складом, без Бензе6 і ще декількох, в матчі із 16- очковим відривом, просто здив цей матч заради ЛЧ? Забув, мамкогон?
+2
-4
Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:43
Так і я ж про це... Бачать лишень проблеми синьо- гранатової отари. а в інших- зась.
+3
-4
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Барселиниуc (землянин)
16.10.2022 в 19:48
Дурхаус, скотыняка, это ты забыл, как я потом писал, шо это Анчелотти конкретно тупанул тогда со схемой на игру, а не гений Хави победил. Полистай назад...
+2
-3
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.10.2022 в 19:19
Мадрид в эконом-режиме переиграл Барселону. Мелкие фолы не фиксировались в обе стороны. Не знаю, был ли Родриго в офсайде в эпизоде, когда назначили пенальти, линию не нарисовали (это единственный вопрос у меня остался после просмотра поединка), но в любом случае Барселона очков в данном противостоянии не заслуживала. Как и гола забитого, наверное, тоже. Вообще ноль. Ничего не показали.
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+4
-4
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hrdhrd (Украина)
16.10.2022 в 19:22
Рисовали линию, было в трансляции. Там на тоненького не офсайд, кто-то из защитников забыл ногу убрать
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.10.2022 в 19:26
Может, отвлёкся в этот момент, не видел. Но рисовали, значит рисовали. Тебе верю ;) Значит, вопросов не имею.
+2
-2
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oleksa_lv (Львів)
16.10.2022 в 19:27
Хард,Кунде ногу залишив....
+2
-2
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hrdhrd (Украина)
16.10.2022 в 19:28
А, ну я этот нюанс не запомнил, мне казалось что Роберто. Да и пофиг)
+2
-2
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.10.2022 в 19:39
Кюнде? А вот Пике бы не оставил ;)
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-3
Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:27
Лінію малювали...Офсайду не було.
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Барселиниуc (землянин)
16.10.2022 в 19:18
Ну шо, господа барселонцы, сегодня мы снова увидели Хавино безвариативное унылое ХАВно. Вывод один, Хави нах.
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2022 в 19:20
хав*но))
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+2
-2
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Барселиниуc (землянин)
16.10.2022 в 19:21
исправил ))
+1
-3
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Iгнатенко
16.10.2022 в 19:25
Так в анонсі ви верещали як скажений, що в Мадрида шансів нуль, а тут просто декласували. Виходить ви і ваші брати по розуму нісенітниці півроку писали. А треба було слухати найдосвіченішого вболівальника
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+4
-4
Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:28
100% ви праві, вельмишановний адекватний вболівальник Барселони...
+3
-4
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culesmierda (Тернопіль)
16.10.2022 в 19:36
В котрий раз Iгнатенко на досвiдi усе передбачив ще до матчу, хоч і переживає за улюблену Барселону, але тверезо оцінює ситуацію
+3
-3
Dr. House (Поділля)
16.10.2022 в 19:28
Сьогодні ми побачили, що ВИ всі гівно
Ответить
+3
-3
Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:33
Ответить
+2
-3
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hrdhrd (Украина)
16.10.2022 в 19:16
Солидно, в одни ворота. Заменами Хави еще смог на 1 гол наскрести, раздергав уставшего Карвахаля, но все остальное время на поле была одна команда. Роскошный перформанс от Крооса, Модрича и Феде, а Милитао просто съел великого голеадора И очень приятно, что Карим смог забить, как раз под завтрашнее вручение Золотого Мяча. С победой мадридистов! Hala Madrid!
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Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:17
Навзаєм!!!
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oleksa_lv (Львів)
16.10.2022 в 19:18
З перемогою і класною грою
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Лекарь (село Дарниця)
16.10.2022 в 19:16
Гарний футбол я щойно подивився. Вболівав за Луніна, але Лунін нічим "екстра" не відмітився. Погано виносив м"яч ногами, як минус.
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hrdhrd (Украина)
16.10.2022 в 19:20
Да, традиционного обыгрыша с Куртуа слегка не хватало, Андрей на трясущихся ножках в первом тайме был, но во втором вроде освоился. В принципе хорошо сыграл, но и Барселона особо неразрешимых задач перед ним не ставила.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.10.2022 в 19:15
Луніна вина в голі є, чи нє?На жаль, не бачив матч..
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Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:16
Немає. Захист набокопорив...
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Лекарь (село Дарниця)
16.10.2022 в 19:17
Ніякої, але роботи в нього не було, а подекуди погано виносив м"яч ногами. Оцінка 4 з 5 по п"ятибальній
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Барселиниуc (землянин)
16.10.2022 в 19:14
Бараны блъ.
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oleksa_lv (Львів)
16.10.2022 в 19:18
Відпочивай....
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2022 в 19:20
бгб с таким де счётом глотнули
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Барселиниуc (землянин)
16.10.2022 в 19:24
Ну хоть, какая-то отдушина, хоть я игру так и не смог посмотреть из-за этой ё@аной Сетанты, блъ.
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Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:10
Все згідно мого прогнозу!!! Реал просто сильніший. Р.S.: починайте скиглити про суддівство та руку Переса, барсючки...
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oleksa_lv (Львів)
16.10.2022 в 19:16
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Dr. House (Поділля)
16.10.2022 в 19:24
Зараз спокійний із переВАРившим самогоном з'явиться...
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Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:30
Це входить в обов"язкову програму кожного програшу Барсілони...
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-2
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
16.10.2022 в 19:08
Запам'ятайте епізод на 73-й хв коли в наступних матчах в аналогічній ситуації буде падати мадридець.
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Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:15
Там було 50 на 50, але більш за все Левандовський симулював....Арбітр молодець, правильно оцінив ситуацію...
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
16.10.2022 в 19:31
Ну я б сказав шо 10×90 алі діло не в цьому. Якшо в наступному матчі Реалу за таке дадуть пенальті то я б хотів,шоб ти написав шо пенальті видуманий.
+1
-2
Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 19:38
Подивимося... Але погодься, що Реал повністю переграв Барселону...
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-1
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
16.10.2022 в 19:52
Мадрид виграв по ділу. Я перед матчем казав,шо вини виграють. Навіть скажу більше,вони і лігу виграють. Просто епізод з можливим пенальті залишив темний відтінок.
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culesmierda (Тернопіль)
16.10.2022 в 19:18
Роберт Офсайдовський aka Нирялдовський
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.10.2022 в 19:21
Не было фола (на мой взгляд).
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.10.2022 в 19:33
Вообще, Роберт непривычно много фолил.
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