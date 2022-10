Примера. Реал Мадрид - Барселона 3:1. Играть надо с первых минут

Перед Эль Класико "Реал" и "Барселона" имели одинаковое количество очков в Ла Лиге, и каталонцы даже опережали Мадрид за счет лучшей разницы голов. Но что мы увидели в очном матче?

Доминирование "Реала" в течение 60 минут и только после этого "Барса" начала показывать свой футбол и создавать остроту. Поздновато, не находите?

Хозяева открыли счет в первой же опасной вылазке - Кроос прошел Бускетса, вывел на ворота Винисиуса, а Бензема добил мяч в сетку после сэйва тер Штегена.

1 - Karim @Benzema ???????? (11:27) has scored the earliest @realmadriden ⚪️⚪️ goal against #Barcelona in @LaLigaEN at Santiago Bernabéu since the French himself (5:36) in March 2013 (final 2-1 for the Whites). Or. pic.twitter.com/4Gf8xwW6U0 — OptaJose (@OptaJose) October 16, 2022

Пропустив, "Барса" нашла силы прибавить. Рафинья часто давил на Менди, которому мало помогал Винисиус, и в одной из таких атак Левандовский чудом не замкнул дальнюю штангу - правда, был офсайд.

"Реал" переждал сложный период и еще перед перерывом забил второй - Феде Вальверде хлестко попал в угол ворот метров с 20-ти. И на этом команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался с второго гола Бензема - на сей раз, Карим все сделал сам - но арбитры свистнули офсайд. Других явных возможностей у "Реала" не было, но он и не форсировал событий; можно даже сказать, ждал свистка.

2 - @fedeevalverde ???????? has scored the second @realmadriden ⚪️⚪️ goal from outside the box against #Barcelona at home in @LaLigaEN since season 1998/99 after Raúl González in May 2008. Hawk. pic.twitter.com/IgnqeLsPQM — OptaJose (@OptaJose) October 16, 2022

И тут внезапно ожила "Барса". Замены сильно помогли - с Альбой, Гави, Фати, Ферраном "Кулес" предстали другой командой, и это камень в огород Хави. С составом он не угадал.

Под занавес игры Мадриду пришлось понервничать, а Лунину - попрыгать, и в одном из эпизодов он таки вытащил мяч из сетки - это Ферран замкнул отличный прострел Фати.

Более того, все могло быть вообще плохо для "Реала", если бы арбитр Хосе Санчес Мартинес свистнул фол на Левандовском, которого (как показалось) в штрафной толкал Карвахаль, но судья промолчал. А после этого еще и увидел фол от Эрика Гарсии на Родриго, и бразилец с точки установил финальный счет.

4 - @realmadriden's ⚪️⚪️ @RodrygoGoes ???????? is the fourth player to won and scored a penalty in #ElClásico in @LaLigaEN since 2003/04 season after Cristiano Ronaldo in 2014, Luis Suárez in 2018 and Sergio Ramos in 2020. Revolutionary. pic.twitter.com/RGehuJVtyN — OptaJose (@OptaJose) October 16, 2022

Безусловно, Хави и Лапорта будут говорить о судействе уже сегодня - Санчес Мартинес сам дал повод. С другой стороны, кто мешал "Барсе" начинать играть со старта, а не с 65-й минуты? Именно это, а не один свисток, стало залогом победы Мадрида, который теперь в таблице опережает "Кулес" на три очка. Немного, да, но психологически это преимущество сложно переоценить.

9-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Барселона" - 3:1

Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 (с пенальти) - Ферран Торрес, 83

"Реал": Лунин - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Камавинга, 78), Чуамени, Кроос - Вальверде, Бензема (Асенсио, 88), Винисиус (Родриго, 85)

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде (Альба, 60) - де Йонг, Бускетс (Гави, 60), Педри (Кессье, 83) - Рафинья (Ферран Торрес, 60), Левандовский, Дембеле (Фати, 73)

Предупреждения: Винисиус, 37, Модрич, 75 - Гави, 81, Кессье, 90+2