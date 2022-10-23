Хави: Дембеле отличается от остальных, он уникален. У него настоящий талант

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о том, почему считает Усмана Дембеле уникальным игроком:

"Возможно, мы не так часто получаем свободные зоны, в которые он может ворваться. У Дембеле уникальный талант. Усман должен пытаться обводить в финальной трети, даже если теряет мячи.

Этот игрок отличается от остальных, он уникален. Он должен пытаться, идти в дриблинг и навешивать", – сказал Хави.