Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Дембеле отличается от остальных, он уникален. У него настоящий талант
Коуч похвалил своего подопечного
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о том, почему считает Усмана Дембеле уникальным игроком:
"Возможно, мы не так часто получаем свободные зоны, в которые он может ворваться. У Дембеле уникальный талант. Усман должен пытаться обводить в финальной трети, даже если теряет мячи.
Этот игрок отличается от остальных, он уникален. Он должен пытаться, идти в дриблинг и навешивать", – сказал Хави.
В этом сезоне 25-летний вингер забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Аршавин: Если бы вручили повестку, то пошел бы в военкомат. Бегать не буду
- Усик встретился с одним из самых известных фактеров мира. Фото
- Первая отставка в УПЛ, успех Миколенко, поражение Ливерпуля. Главные новости за 22 октября
- Металлист сыграет с Днепром-1, встреча Динамо и Ворсклы. Расписание футбола на 21-23 октября
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+