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Хави: Дембеле отличается от остальных, он уникален. У него настоящий талант

Испания
(1 голосов)

Коуч похвалил своего подопечного

Хави: Дембеле отличается от остальных, он уникален. У него настоящий талант

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о том, почему считает Усмана Дембеле уникальным игроком:

"Возможно, мы не так часто получаем свободные зоны, в которые он может ворваться. У Дембеле уникальный талант. Усман должен пытаться обводить в финальной трети, даже если теряет мячи.

Этот игрок отличается от остальных, он уникален. Он должен пытаться, идти в дриблинг и навешивать", – сказал Хави.

В этом сезоне 25-летний вингер забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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В статье: Барселона Хави Усман Дембеле
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
23.10.2022 в 13:08
Хави уже шизанулся на этом Дембеле.
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Барселиниуc (землянин)
23.10.2022 в 13:06
А где этот черножопый талант был в матчах с Интером и Реалом? Уникален... Эгоистичный придурок он и больше ничего.
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