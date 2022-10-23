Примера. Эльче выгрыз ничью, а гений Парехо сделал результат даже в меньшинстве

Равный матч двух аутсайдеров сезона, в котором "Эспаньол" играл лучше, но "Эльче" четче использовал свои шансы.

Счет открыли гости благодаря идеальному удару Пере Мильи головой метров с 12-13 - в последних турах 30-летний хавбек показывает лучшую форму в жизни.

"Эспаньол" это, впрочем, не смутило. За счет опыта, индивидуального класса и лучшего контроля мяча хозяева вышли вперед, забив два очень похожи гола - Пуадо и Брейтуэйт замыкали фланговые прострелы низом.

Все шло к их победе, и даже более крупной - Меламед однажды попал в каркас ворот; еще один удар Хоселу в упор со второго этажа потащил Бадиа.

3 - Elche's Pere Milla has scored three goals in LaLiga against Espanyol, his highest tally against a same opponent in the competition (alongside three v Alaves). Favourite. pic.twitter.com/EnntURJ7JU — OptaJose (@OptaJose) October 23, 2022

И вот в момент, когда всем казалось, что интрига умерла, "Эльче" внезапно восстал из пепла. Совершенно безопасный штрафной где-то в центре поля обернулся навесом во владения Лекомта, где Верду просто идеально поймал мяч на ногу - 2:2!

Зелено-полосатые борются за место в элите, как настоящие львы, но им уже мало ничьих - нужны победы. Пока в таблице у "Эльче" 4 очка, и это 20-е место. У "Эспаньола" - 10 баллов и 14-я позиция.

11-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Эльче" - 2:2

Голы: Пуадо, 24, Брейтуэйт, 67 - Милья, 11, Верду, 82

"Эспаньол": Лекомт - Хиль (Калеро, 73), Серхи Гомес, Кабрера, Оливан - Дардер (Меламед, 83), Винисиус Соуза, Эспозито (Баре, 58) - Брейтуэйт (Ласо, 73), Хоселу, Пуадо (Видаль, 58)

"Эльче": Бадиа - Паласиос (Хосан, 46), Роко, Верду, Бигас, Клерк - Колладо (Фидель, 46, Моренте, 69), Маскарель, Гути (Гумбау, 56) - Милья, Бойе (Марти, 84)

Предупреждения: Винисиус Соуза, 4, Видаль, 82 - Паласиос, 45, Бойе, 49, Маскарель, 78

Победа "Вильярреала", иллюстрирующая и проблемы, и силу команды Унаи Эмери. Она неспособна отыграть весь матч на одном уровне, теряет концентрацию, придумывает себе проблемы, но за счет индивидуального класса по-прежнему очень опасна.

Сегодня "Подводники" плохо начали матч. В результате "Альмерия" осмелела, отодвинула игру от своих ворот и вышла вперед - Мелеро классно пробил из-под Манди.

Алекс Баэна и Хуан Мохика попробовали взбодрить своих лишь под конец тайма. Еще активнее хозяева заиграли после перерыва, и Баэна наконец сравнял счет после углового - и… тут же оставил команду в меньшинстве!

Празднуя гол, полузащитник, имея карточку, надел на голову футболку, демонстрируя надпись, посвященную умершему на днях сотруднику клуба. Жест красивый, даже правильный, но арбитр выписал вторую желтую - и прощай, игровое преимущество.

Controversy at the Ciutat de Valencia.



Alex Baena equalised and then celebrated by dedicating a message to recently departed Jose Manuel Llaneza - 'Thanks for everything Llaneza'.



He was then shown a second yellow and sent off. pic.twitter.com/CdDFcfK1fV — Football España (@footballespana_) October 23, 2022

В большинстве "Альмерия" была острее. Моменты Туре и Акиеме не привели к голам только чудом; запомнился также штрафной от Эмбарбы под перекладину. Но дальше что? Правильно - гол "Вильярреала". Жексон сделал решающее касание, но отмечать надо, прежде всего, гениальный пас на полполя от Дани Парехо - это было вау.

В таблице "Субмарина" теперь плывет 7-й с 18 баллами. У "Альмерии" - 10 очков и 14-е место. В этом сезоне южане лучше играют против топов, чем с равными себе.

11-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Альмерия" - 2:1

Голы: Баэна, 56, Жексон, 90+3 - Мелеро, 31

"Вильярреал": Рульи - Манди (Фемения, 46), Альбиоль, Пау Торрес, Мохика - Парехо, Коклен (Пино, 87) - Чуквезе (Тригейрос, 62), Баэна, Альберто Морено (Жексон, 46) - Моралес (Данжума, 86)

"Альмерия": Пачеко - Посо, Каики, Родриго Эли, Чуми, Акиеме - Робертоне (Пучмаль, 78), Эгуарас (де ла Хос, 78), Мелеро (Лазаро, 86) - Баптистао (Эмбарба, 55), Туре (Рамазани, 86)

Предупреждения: Альберто Морено, 7, Баэна, 50, Пау Торрес, 57 - Акиеме, 61

Удаления: Баэна, 56, Морланес, 58

Матч с небольшим количеством острых моментов. "Жирона" забила с единственного удара в створ ворот; "Осасуна" реализовал один из двух.

Арендованный у "Барсы" Абде получил травму уже на 6-й минуте - и это могло стать проблемой для "Осасуны". Но вместо него вышел Кике Барха, и под занавес тайма открыл счет идеальным ударом в девятку.

Girona - Osasuna : Abdessamad Ezzalzouli sort sur blessure après 6 minutes - ????

Le Lion de l'Atlas, Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) n'a pas pu continuer le match de ce dimanche contre Gérone....#AbdessamadEzzalzouli #EzAbde

En savoir plus :https://t.co/CTSzh9yh9g pic.twitter.com/y0TuE27bjK — Lions de l'Atlas (@lionsdelatlass) October 23, 2022

Пожалуй, это был первый голевой момент в матче на две команды. До этого "Осасуна" имела преимущество в темпе, прессинге, но не более того.

Кто знает, может, такое минимальное превосходство и принесло бы гостям победу, ведь "Жирона" переживает нелегкие времена, однако здесь каталонцам повезло. Перед перерывом они результативно подали штрафной - и Давид Лопес отправил команды в раздевалки со счетом 1:1.

Во втором тайме инициатива еще дважды переходила из рук в руки; тренеры провели массу замен, чтобы ускорить и обострить игру, но моментов так и не добавилось. Лишь Аймар Орос дважды мог пробить Гассанигу, но опытный аргентинец оказался удачливее юного баска.

В таблице "Жирона" с 9 очками выбралась из зоны вылета - она теперь 17-я. У "Осасуны" - 17 баллов и респектабельное 8-е место.

11-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Осасуна" - 1:1

Голы: Давид Лопес, 45+1 - Барха, 37

"Жирона": Гассанига - Коуто, Буэно, Давид Лопес, Хави Эрнандес (Гутьеррес, 74) - Эррера (Рейньер, 74), Ромеу, Алейш Гарсия - Вальехо (Валери, 55), Кастельянос (Стуани, 81), Тони Вилья (Рикельме, 55)

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Крус, Ману Санчес - Монкайола, Торро (Брашанац, 64), Мой Гомес (Ибаньес, 82) - Пенья (Орос, 64), Авила (Кике, 82), Абде (Барха, 8)

Предупреждения: Гутьеррес, 88, Рейньер, 89 - Торро, 45, Видаль, 70, Крус, 72