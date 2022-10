Примера. Эльче выгрыз ничью, а гений Парехо сделал результат даже в меньшинстве

Равный матч двух аутсайдеров сезона, в котором "Эспаньол" играл лучше, но "Эльче" четче использовал свои шансы.

Счет открыли гости благодаря идеальному удару Пере Мильи головой метров с 12-13 - в последних турах 30-летний хавбек показывает лучшую форму в жизни.

"Эспаньол" это, впрочем, не смутило. За счет опыта, индивидуального класса и лучшего контроля мяча хозяева вышли вперед, забив два очень похожи гола - Пуадо и Брейтуэйт замыкали фланговые прострелы низом.

Все шло к их победе, и даже более крупной - Меламед однажды попал в каркас ворот; еще один удар Хоселу в упор со второго этажа потащил Бадиа.

3 - Elche's Pere Milla has scored three goals in LaLiga against Espanyol, his highest tally against a same opponent in the competition (alongside three v Alaves). Favourite. pic.twitter.com/EnntURJ7JU

И вот в момент, когда всем казалось, что интрига умерла, "Эльче" внезапно восстал из пепла. Совершенно безопасный штрафной где-то в центре поля обернулся навесом во владения Лекомта, где Верду просто идеально поймал мяч на ногу - 2:2!

Зелено-полосатые борются за место в элите, как настоящие львы, но им уже мало ничьих - нужны победы. Пока в таблице у "Эльче" 4 очка, и это 20-е место. У "Эспаньола" - 10 баллов и 14-я позиция.

11-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Эльче" - 2:2

Голы: Пуадо, 24, Брейтуэйт, 67 - Милья, 11, Верду, 82

"Эспаньол": Лекомт - Хиль (Калеро, 73), Серхи Гомес, Кабрера, Оливан - Дардер (Меламед, 83), Винисиус Соуза, Эспозито (Баре, 58) - Брейтуэйт (Ласо, 73), Хоселу, Пуадо (Видаль, 58)

"Эльче": Бадиа - Паласиос (Хосан, 46), Роко, Верду, Бигас, Клерк - Колладо (Фидель, 46, Моренте, 69), Маскарель, Гути (Гумбау, 56) - Милья, Бойе (Марти, 84)

Предупреждения: Винисиус Соуза, 4, Видаль, 82 - Паласиос, 45, Бойе, 49, Маскарель, 78

Победа "Вильярреала", иллюстрирующая и проблемы, и силу команды Унаи Эмери. Она неспособна отыграть весь матч на одном уровне, теряет концентрацию, придумывает себе проблемы, но за счет индивидуального класса по-прежнему очень опасна.

Сегодня "Подводники" плохо начали матч. В результате "Альмерия" осмелела, отодвинула игру от своих ворот и вышла вперед - Мелеро классно пробил из-под Манди.

Алекс Баэна и Хуан Мохика попробовали взбодрить своих лишь под конец тайма. Еще активнее хозяева заиграли после перерыва, и Баэна наконец сравнял счет после углового - и… тут же оставил команду в меньшинстве!

Празднуя гол, полузащитник, имея карточку, надел на голову футболку, демонстрируя надпись, посвященную умершему на днях сотруднику клуба. Жест красивый, даже правильный, но арбитр выписал вторую желтую - и прощай, игровое преимущество.

Controversy at the Ciutat de Valencia.



Alex Baena equalised and then celebrated by dedicating a message to recently departed Jose Manuel Llaneza - 'Thanks for everything Llaneza'.



He was then shown a second yellow and sent off. pic.twitter.com/CdDFcfK1fV