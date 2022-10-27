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Хави о вылете в Лигу Европы: Понимаю, что люди говорят о провале, но в клубе мы это оцениваем иначе

Испания
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Испанский менеджер рассуждает о поражении в матче с "Баварией"

Хави о вылете в Лигу Европы: Понимаю, что люди говорят о провале, но в клубе мы это оцениваем иначе

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал поражение от "Баварии" (0:3) в среду. "Я уже говорил, что нам нужно расти, набивая шишки, и сегодня у нас появилась большая шишка", – приводит его слова Marca.

"Благодарю фанатов за их безусловную поддержку. На стадионе была потрясающая атмосфера. Мы признательны, это заслуживает уважения. Но жаль, что мы не смогли отплатить им своей игрой.

Но давайте отвлечемся от Лиги чемпионов и взглянем правде в лицо. Я уже говорил, что нам нужно расти, набивая шишки, и сегодня у нас появилась большая шишка.

Мы сегодня не боролись как следует, не соответствовали уровню соперника. "Бавария" была очень хороша, гораздо лучше нас, действовала куда интенсивнее. Я уверен, что вылет, о котором мы узнали перед матчем, повлиял на наше состояние.

Мы попали в очень сложную группу и столкнулись со многими обстоятельствами. Это была очень жестокая кампания. Но сегодня мы просто не боролись. В другие дни – да, сегодня – нет.

Нужно сохранять единство. Сезон не заканчивается в октябре. Этот результат огорчает, но остались и другие трофеи, которые можно завоевать.

Я понимаю, что люди говорят о провале, однако внутри клуба мы иначе это оцениваем. Вылет получился жестоким, но мы заслуживали большего", – заявил Хави.

"Барса" потеряла шансы на выход из группы, когда "Интер", начавший свой матч раньше, обыграл "Викторию" Пльзень (4:0). Матч с "Баварией" уже не имел турнирного значения.

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В статье: Лига Европы Хави
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Источник:
marca.com

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